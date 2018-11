Deel dit artikel:













Vrijspraak in zaak ontucht met meisjes in Delfgauw Vrouwe Justitia. | Foto: ANP

DELFGAUW - De 39-jarige Slowaak Lubomir B. die ervan verdacht werd dat hij begin vorig jaar vier kinderen op straat in Delfgauw zou hebben betast is maandag door de rechtbank in Den Haag vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had 160 dagen cel geeïst waarvan drie weken voorwaardelijk. De rechtbank twijfelt of B. daadwerkelijk de man is die de kinderen betastte.

B. werd opgepakt nadat de vier meisje (toen 6, 7, 9 en 11 jaar) in de wijk Emerald waren opgetild en betast. Twee van hen waren samen een hond aan het uitlaten bij de kruising van de Azijnmakerstraat en de Pommakerstraat toen de verdachte met zijn fiets de weg versperde en toesloeg. Twee andere meisjes werden betast terwijl ze buitenspeelden. Tijdens een vorige zitting in juli werd de verdachte uit voorarrest vrijgelaten, nadat bleek dat DNA van de vermoedelijke dader op een kinderjasje niet bleek te matchen met het DNA van B, die bleef ontkennen. Daar kwam nog bij dat een van de meisjes een bak ijs uit een boodschappentas van de verdachte zag vallen, terwijl hij zei dat hij nooit ijs eet en dat ook nooit kocht. 'Ga het maar controleren bij de winkel', zei de advocaat van de verdachte in juli tegen de rechtbank.

Emmertje Wel had hij een plastic emmertje met rundvleessalade aangeschaft. Volgens het OM hadden de kinderen dat bakje voor een ijsemmertje aangezien. Maar de rechtbank is het met de advocaat van de verdachte eens dat de over het algemeen snoepgrage kinderen van die leeftijd, heel goed zijn in het herkennen van zo'n ijsbakje. Een van de kinderen omschreef zelfs heel precies hoe op het het witte deksel van het emmertje een plaatje van een aardbei stond, met daaromheen allemaal kleine rode besjes. Met name die gedetailleerde beschrijving doet de rechtbank het pleidooi van de advocaat volgen. Net als de raadsman vind de rechtbank dat er ook verder te weinig bewijs tegen B. is, daarom volgt vrijspraak. Twee gezinnen eisten enkele honderden euro's smartengeld van de verdachte. Vanwege de vrijspraak zijn die claims verworpen door de rechtbank.