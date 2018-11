Versmarkt in Mall of the Netherlands bijna klaar voor opening

LEIDSCHENDAM - Donderdag gaat het eerste deel van The Mall of the Netherlands in Leidschendam open. In de versmarkt Fresh! komen winkels met eten en versproducten die gericht zijn op de dagelijkse boodschappen. Mensen kunnen nu alvast naar de bakker, de groentewinkel en de notenboer. Momenteel wordt hard gewerkt om de laatste winkels klaar te maken voor de aanstaande opening.

Eigenlijk had dit deel van het winkelcentrum al eerder moeten openen, maar door vertraging in de bouw is het deze week pas zover. Tot opluchting van Alexandra, eigenaresse van 'De nootzaak van genieten'. 'Eindelijk, we zijn echt ontzettend blij dat de opening nu eindelijk plaats gaat vinden’, zegt Alexandra.

Door de aanstaande opening vinden steeds meer mensen nu al hun weg naar Fresh! ‘De aanloop is heel groot, mensen zijn nieuwsgierig en het is alleen maar leuker geworden om hier te werken’, aldus Anita van Bakker van Maanen. Ronald van Groentewinkel Middendorp kan dit beamen. ‘Zeker in de weekenden is het een stuk drukker geworden’, vertelt hij.



Lof

Bij nieuwsgierige passanten klinkt nu al niks anders dan lof. 'Ik vind het hier geweldig’, zegt een van hen. ‘Ik vind het hier wel mooi geworden, het ziet er allemaal gezellig uit en het is overdekt’, vertelt een andere passant. Volgens Alexandra van de notenwinkel is het prettig dat er vanaf donderdag eindelijk gecommuniceerd gaat worden dat de winkels open zijn en er aanbiedingen zijn. ‘En natuurlijk dat de mensen dan ook daadwerkelijk gaan komen.’

Ondanks dat een groot gedeelte van het winkelcentrum nog gebouwd wordt, levert dat voor ondernemers en klanten geen grote hinder op. ‘We hebben er weinig last van, omdat ze zoveel mogelijk proberen voor en na sluitingstijd de grootste dingen te doen. Verder gebeurt het in de panden zelf’, aldus Anita van Bakker van Maanen.



Overlast

Bij de notenwinkel is ook begrip voor eventuele overlast. ‘Aan de ene kant is het storend, aan de andere kant heb je er ook begrip voor want het moet ook een keertje af’, vertelt Alexandra van de Nootzaak van genieten. ‘Nu is het leed geleden, althans bijna want ze zijn nog druk bezig’, zegt ze. ‘Het is een afgesloten hal natuurlijk, dus van de werkzaamheden merk je echt heel weinig omdat er ook veel ’s nacht gewerkt wordt’, zegt Ronald van Groentewinkel Middendorp.

De rest van het winkelcentrum moet in de loop van 2020 haar deuren openen. Meer zien over De Mall? Kijk hier de 6-delige realityserie over de realisatie van de Fresh! De foodmarkt van de 'Mall of the Netherlands.'

LEES OOK: Knallende champagne bij start nieuwbouw winkelcentrum 'Mall of the Netherlands' Leidschendam