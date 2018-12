Kentekenplaattrekker is volledig de weg kwijt

DEN HAAG - 'Ik was bij boetziki! Jullie doen psychotisch op mij!', schreeuwt de 23-jarige Nauman tegen de politie als hij wordt aangehouden. Kort daarvoor heeft hij een kentekenplaat van een taxi getrokken. De Hagenaar zit er in de rechtbank rustig bij. 'Maar u was toen niet in goede doen', zegt de politierechter.

Nauman wil met de taxi mee en stapt in, maar de chauffeur zegt tegen hem dat hij al klanten heeft. 'U stapte uit en trok het kenteken van de auto af. Wat ging er in u om?', vraagt de rechter. De jonge verdachte geeft zachtjes antwoord: 'Ik was psychotisch, ik herinner het me niet.'

'U heeft de kentekenplaat geknakt, doorgebogen. Weet u dat nog? Er zijn camerabeelden, daar bent u op te zien', probeert de rechter nog een keer. Nauman reageert niet. 'Waarschijnlijk was u de weg kwijt. U bent verplicht opgenomen, maar ik krijg nu de indruk dat het beter met u gaat.'



Medicijnen en dagbesteding

Nauman wil daar wel iets over vertellen: 'Ik heb medicijnen en een dagbesteding bij Parnassia. Ik ga richting werk, ik ga naar een oriëntatieweek van de gemeente om jongeren aan het werk te krijgen.' De rechter knikt: 'Het is goed om wat om handen te hebben.'

De advocate van Nauman benadrukt dat haar cliënt 'onverklaarbare dingen' deed in de periode dat hij de kentekenplaat vernielde. 'Er is geen schadeclaim ingediend door de taxichauffeur. Dat maakt dat er maar een vraag voor ligt. Wat is een passende straf? Is een straf wel nodig? Hier hoort geen straf bij, hij weet niks meer.'



Psychose

De officier van justitie is het daarmee eens. 'De verdachte had een psychose, dan kun je moeilijk je eigen handelen overzien.' De officier gaat voor een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, zoals dat officieel heet. De rechter is er snel uit: 'U krijgt geen straf, u hoeft niks te betalen en geen werkstraf te doen.'

'Valt er nu een last van u af?', vraagt hij Nauman. Die knikt: 'Jazeker'. Zijn advocate laat weten dat ze niet in hoger beroep gaat. 'Het allerbeste', zegt de rechter, 'we gaan elkaar vast nooit meer zien.'





In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

