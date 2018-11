Deel dit artikel:













Leerling van Segbroek College omgekomen bij verkeersongeluk Foto: Regio15

DEN HAAG - De fietser die maandagochtend om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Den Haag is een leerling van het Segbroek College in Den Haag. De school meldt het overlijden van de 14-jarige Diego op hun website.

De jongen overleed nadat hij op de kruising van de Loosduinsekade en de Soestdijksekade werd aangereden door een vrachtwagen. De school zal in de verschillende klassen aandacht besteden aan het overlijden van Diego. 'In onze gedachten zijn wij bij zijn ouders, zijn broer en zijn verdere familie', schrijft de school. De vlag hangt op beide locaties van de school halfstok.