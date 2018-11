Loting PDC WK-darts: Eenvoudige tegenstanders voor Barney en De Zwaan

DEN HAAG - De eerste wedstrijd van Raymond van Barneveld op het wereldkampioenschap darts is tegen de winnaar van de partij tussen Matthew Edgar (Engeland) en Darius Labanauskus (Litouwen). Edgar staat 86ste op de PDC Order of Merit (wereldranglijst darts), Labanauskus staat 108ste op die ranking. Het WK darts is van 13 december tot 1 januari in het Londense Alexandra Palace.

Jeffrey de Zwaan mag in de eerste ronde aantreden tegen Nitin Kumar uit India. De Aziaat komt nog niet voor op de mondiale dartranking en kwalificeerde zich voor het WK via een Aziatisch toernooi. Als de darter uit Leidschendam wint, mag hij proberen de triple 20 te raken tegen regerend wereldkampioen Rob Cross.

In 2016 speelde De Zwaan ook al in Alexandra Palace. Hij vloog er toen in de eerste ronde uit tegen Engelsman Michael Smith. Afgelopen zomer maakte 'The Black Cobra' indruk tijdens The World Matchplay. Hij versloeg toen onder andere Michael van Gerwen.



Yordi Meeuwisse debuteert op het WK

De in Poeldijk woonachtige Yordi Meeuwisse gaat in ‘Ally Pally’ spelen tegen de nummer vijftig van de wereld: de Ier William O’Connor. Als de dertigjarige debutant wint, mag hij een wedstrijd gooien tegen James Wilson. Meeuwisse plaatste zich in oktober via een kwalificatietoernooi voor spelers uit de Benelux.

Van Barneveld behoort tot de 32 beste spelers die aan het toernooi meedoen. Hij heeft daardoor een beschermde status en komt pas in de tweede ronde in actie. De Hagenaar die vorige week aankondigde over iets meer dan een jaar te stoppen, speelt in december zijn een na laatste WK. Het mondiale kampioenschap van 2020 is zijn laatste toernooi als professioneel darter.



Derde ronde wacht 'the Jackpot'

Als Barney zijn partij wint dan is de kans groot dat hij in de derde ronde tegen Adrian Lewis moet gooien. De Engelsman die als bijnaam ‘The Jackpot’ heeft, won het mondiale kampioenschap van dartbond PDC in 2010 en 2011. Barney won het meest prestigieuze darttoernooi ter wereld in 2007.

Het is voor Barney de dertiende keer dat hij meedoet aan het toernooi van de PDC. Bij de concurrerende dartbond BDO, heeft de Hagenaar veertien keer meegedaan. Hij won het wereldkampioenschap van de BDO vier keer.

