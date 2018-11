'Scheveningen is de ene week los zand, de andere week een vechtmachine'

DEN HAAG - Elke week neemt Omroep West het voetbalweekend door met verslaggever Willem van Zuilen. In de 'analyse van Willem' vertelt hij wat hem is opgevallen bij de wedstrijden die hij heeft bezocht en welke zaken er nog meer spelen in het (amateur-)voetbal. In deze aflevering gaat het onder meer over Bart Freke die stopt met voetballen en de nieuwe trainer van HBS.

Hallo Willem,

We hebben weer een ouderwets amateurvoetbalweekend achter de rug. Veel doelpunten, enigszins opmerkelijke uitslagen en een heerlijke radio-uitzending. Maar eerst nieuws, dat vers van de pers is. Bas Steffens is volgend seizoen de trainer van HBS. Is dat een goede keuze?

'Steffens ken ik al jaren. Hij is speler geweest bij Tonegido, FC Kranenburg en hij heeft natuurlijk bij ADO Den Haag gespeeld. Hij was een goede verdediger en komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn broer was bijvoorbeeld voorzitter van RKAVV. Een goede keuze van HBS.'

Je was dit weekend bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Scheveningen. Wat viel je op tijdens die wedstrijd?

'Dat het een wedstrijd was in fases. Voor de 1-0 voorsprong van Rijnsburgse Boys was Scheveningen de iets betere ploeg. De eerste aanval van 'de Uien' werd echter doeltreffend afgerond. Daar werd kracht uitgehaald.'

'Dat zag je zeker na rust terug. Frank Vervoert maakte al snel de 2-0. Er was geen vuiltje aan de lucht voor Rijnsburgse Boys. Er werd verzuimd om de 3-0 te maken en dan scoort Scheveningen plotseling de aansluitingstreffer. Daarna kantelde de wedstrijd.'

'Scheveningen werd de betere ploeg en scoorde de 2-2. Dat kwam door een gouden wissel van John Blok. Hij bracht Sergi Roeleveld in het veld. Roeleveld gaf de assist op de 2-1 en scoorde zelf de 2-2.'

'Uiteindelijk kon Blok wel leven met een punt. En Wilfred van Leeuwen was… Om het zachtjes te zeggen: niet te spreken over het optreden van zijn ploeg.'

Daarmee miszeg je niets. Het interview met jou na afloop was kort.

'Dat klopt. Hij kwam net de kleedkamer uit en liep nog met emoties rond. Hij was boos op een aantal spelers omdat er dingen fout gingen. Maar als je 2-0 voorstaat en je krijgt twee treffers tegen, dan begrijp ik dat ook wel.'

'Met een 2-0 voorsprong moet je winnen. Dat moet je als ploeg volwassen uitspelen. Dat gebeurde niet.'

En dan Wesley Goeman. De supporters staken hem een hart onder de riem.

'Ja, met een spandoek. Ik ben trouwens benieuwd of hij weggaat in de winterstop. Dat roepen we nu allemaal wel. Maar Bart Freke moet gedwongen stoppen, Hidde Prijs gaat in de winterstop naar FC Lisse. De spoeling wordt dun achterin bij Rijnsburgse Boys. Goeman kan ook achterin spelen. Waarom zouden ze hem laten gaan?'

Toch op de zaken vooruitlopen. Is VVSB eventueel een goede club voor Goeman?

'Hij is natuurlijk een heel volwassen speler. Hij is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Bram Ros, die het overigens goed doet. Maar als Goeman moet spelen, dan staat hij er. Hij kan natuurlijk ook samen met Ros spelen. Dat hebben ze zaterdag laten zien. Ik moet nog zien of Rijnsburgse Boys hem naar VVSB laat gaan. Maar het schijnt dat Bavo hem graag wil hebben.'

'Nogmaals, de spoeling bij Rijnsburgse boys is achterin dun. Als ze eventueel een vervanger hebben, zullen ze wel meewerken. De supporters zouden een eventueel vertrek ook jammer vinden. Maar hij zei dat hij ondanks de steun, toch voor zichzelf kiest. Het is natuurlijk een hard gelag: van aanvoerder naar wisselspeler.'

Sergi Roeleveld heeft na dat blessureleed zo'n invalbeurt verdiend Willem van Zuilen

Dan even nog over Scheveningen. Je hebt ‘de Schollenkoppen’ nu twee weken achter elkaar zien spelen. Wat zijn de pluspunten bij de ploeg van John Blok?

'Nou bij die wedstrijd tegen VVSB heb ik weinig pluspunten gezien. Los zand was het toen.'

‘Maar zaterdag was het een vechtmachine. En weet je wat ik leuk vind. Die jongen die inviel: Sergi Roeleveld. Hij heeft in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord gezeten, is lang geblesseerd geweest, heeft bij Scheveningen goed getraind, ritme opgedaan en een paar wedstrijdjes in het tweede gespeeld. Toen mocht hij afgelopen zaterdag invallen, dat deed hij prima. Hij viel in bij de 2-0 en zorgde met een assist en doelpunt voor de 2-2. Dat heeft zo’n ventje dan verdiend.'

'Hij is tweebenig, heeft scorend vermogen, maar moet nog wel fit worden. Ik denk dat Scheveningen veel plezier aan hem gaat beleven.'

'Daarnaast komen Levi Schwiebbe en Ruben Koorndijk ook nog terug. Leroy Resodihardjo was er zaterdag ook nog niet bij. Dan moet het straks voor Scheveningen wel goed gaan komen. Een punt uit bij Rijnsburgse Boys is trouwens niet verkeerd.'

Katwijk wint in dezelfde competitie van FC Lienden met 1-3. Alle concurrenten verliezen punten behalve koploper AFC. Hoe belangrijk is het duel op 16 december tegen de Amsterdammers?

'Dat is pas over drie weken. Weet jij of ze dan nog steeds op dezelfde plek staan als waar ze nu staan?'

Dat FC Lisse alsnog wint van Eemdijk is een knappe prestatie Willem van Zuilen

Ik denk dat AFC dan nog steeds bovenaan staat. Die gaan wel lekker nu.

'Ik ben er altijd een beetje gereserveerd in. Dat AFC goed presteert, vind ik niet verbazingwekkend. In de presentatiegids van GVVV heb ik ze als kampioen aangewezen. Ze hebben ook een prima team met Raily Ignacio en de broertjes Teijsse. Sluit trouwens Milan Hoek en Melvin Grootfaam niet uit. Dat zijn enorm goede spelers.'

'Maar pas in april en mei worden de prijzen verdeeld. Het is wel een mooi affiche 16 december. Dat wel. Maar het is te vroeg om te zeggen dat het beslissend wordt voor het kampioenschap.'

Bij Katwijk stond er een bekende naam weer op het lijstje van de doelpuntenmakers. Hoe belangrijk is het dat Marciano Mengerink weer terug is?

'Die scoort altijd hé. Vorige week viel hij al in en nu stond hij in de basis. Prima!'

'Goede overwinning van Katwijk ook. Die spelen dit seizoen sowieso in de top vijf/zes. Net als Rijnsburgse Boys.'

Dan een niveautje lager. FC Lisse wint van laagvlieger Eemdijk, maar komt tijdens het duel enorm in de problemen. Ze stonden zelfs met 1-3 achter. Wat zegt dat over het team van Robbert de Ruiter?

'Ik wil dat toch positief bekijken. Ze stonden met 3-1 achter en toch won Lisse die wedstrijd nog. Dat is gewoon een knap resultaat.'

'Dan kun je wel zeggen dat Eemdijk een laagvlieger is. Die club is vorig jaar gewoon kampioen geworden in de hoofdklasse.'

'Eemdijk is het Rijnvogels van Bunschoten-Spakenburg. De derde club daar. Jongens die het bij IJsselmeervogels of Spakenburg niet halen om een of andere reden, gaan daar heen. Dat vullen ze aan met wat eigen jeugd.'

Nog een weekje Willem en dan… Quick Boys – Noordwijk.

'Dat is leuk voor de collega’s die de derde divisie doen. Dat is sinds mensenheugenis al een kraker. Ik heb die wedstrijd ergens midden jaren zeventig op Nieuw Zuid gezien. Er stond die dag enorm veel wind. Toen speelden mannen als Ruud Bröring, Arie Haasnoot, Nico Kuijt en Jan Willem Bogers mee. Dat zijn altijd aparte wedstrijden. Geen Katwijk – Quick Boys. Maar nu ze beide bovenaan staan, komt het wel in de buurt.'

Is het opvallend dat Quick Boys zo goed presteert dit jaar?

'Nee! Ze hebben goed ingekocht, al moet je daar wel een beetje mazzel mee hebben. Daarnaast kent de trainer de klappen van de zweep.’

‘Datzelfde geldt voor Noordwijk. Dat is een debutant. Eigenlijk nog net iets knapper wat die presteren. Dat ze bovenaan staan is een groot compliment.’

'Quick Boys is een andere koers gaan varen. Ze hebben een nieuw bestuur, een nieuwe trainer. Er kan nu financieel meer. Dat hadden Gert Aandewiel en Jan Zoutman bijvoorbeeld niet. Dat speelt dit jaar ook mee.'

'Nu is het budget er wel en gaat het prima. Los ervan of ze volgende week verliezen of winnen. Het beleid is goed. Dat schijnt nodig te zijn om naar de tweede divisie te gaan.'

‘De uitslag volgende week zegt nog niets. Maar het is sowieso een schitterend affiche.'

In de derde divisie zondag wint Quick van OJC Rosmalen. Is dat belangrijk voor Paul van der Zwaan?

'Paul staat niet ter discussie, Net als Marcel Koning van HBS en Edwin Grünholz van Westlandia ook niet ter discussie staan. De bestuursleden van die clubs blijven gewoon rustig.'

'Het is lekker dat Quick wint. Maar als hij verloren had, had Van der Zwaan niet over zijn schouder hoeven te kijken. Zijn sigaretje en biertje zullen na de wedstrijd wel lekkerder smaken. Meer niet.'

Jammer, echt jammer dat Bart Freke moet stoppen Willem van Zuilen

Dan wilde je het nog even hebben over Bart Freke. Die moet gedwongen stoppen met voetballen.

'Ik zit toevallig bij dezelfde sportschool als Bart en hoorde dat hij gedwongen moet stoppen. Die jongen is in januari de sportschool ingegaan om na de zomer fit te zijn. Hij heeft keihard getraind onder begeleiding van Erwin van der Meij. Dat is een personal trainer, die weet hoe je iemand moet klaarstomen.'

'Dus samen waren ze zover dat Bart op en top fit was. Toen kreeg hij het bericht dat het op de lange termijn beter was om te stoppen met voetballen. Dat zijn enkelblessure te hardnekkig was om door te gaan. Dat vind ik zo jammer. Er zat zoveel tijd in zijn herstel en nu is het afgelopen.'

'Het is voor hem het ergst. Maar natuurlijk ook voor de trainer, zijn medespelers en de supporters. Een goede Freke is een lust voor het oog. Op het voetbalveld dan hé. Normaal gesproken zie ik liever een vrouw. Ik zeg altijd: 'ik zie liever een lelijke vrouw, dan een mooie vent’.'

‘Zonder gekkigheid. Ik vind het jammer. Wel goed dat Rijnsburgse Boys hem in de scouting wat wil laten doen. Hij heeft natuurlijk genoeg ervaring.’

‘Hij is een hele nuchtere jongen. Die weet wat goed voor hem is. De dokter zegt: ‘Je kan wel doorgaan. Maar dan is de kans groot dat je over vijf of tien jaar je enkel moet vastzetten. Hij is nu 32, heeft kinderen en een baan. Dan moet je prioriteiten stellen.'

‘Ik ken hem al een tijdje. We wonen in hetzelfde dorp. Hij is van de generatie van één van mijn kinderen. Het is frustrerend dat hij moet stoppen. Hij gaat het voetballen missen. De ploeg gaat hem missen. De supporters en voetballiefhebber gaan hem missen. Hij is een hele goede voetballer. Maar hij had geen vijf jaar meer op topniveau gespeeld. Het is jammer, heel jammer.'

Komend weekend staat in de derde divisie een heerlijke clash tussen Noordwijk en Quick Boys op het programma. Beide clubs staan met 31 punten uit 13 wedstrijden aan kop en verloren nog geen enkele wedstrijd in de zaterdag Derde Divisie. ‘Dit zijn de mooiste affiches’, zegt Willem van Zuilen in Bankzitters.





Bekijk hieronder een nieuwe aflevering van Bankzitters: