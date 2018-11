Deel dit artikel:













Gewonde na steekpartij in Delft Foto: John van der Tol

DELFT - Bij een steekpartij aan de Diepenbrockstraat in Delft is maandagavond een man gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij bij een beroving werd neergestoken. Het gaat vermoedelijk om twee verdachten, aldus een woordvoerder van de politie. Over de ernst van de verwondingen van het slachtoffer kon de woordvoerder niets zeggen.

'De verdachten zijn nog op de vlucht', aldus een woordvoerder van de politie. Over een signalement van de twee mannen is nog weinig bekend. 'Eentje had een zwarte trainingsbroek aan, de ander droeg een spijkerbroek', zegt de woordvoerder. Een van de mannen zou tussen de 20 en 25 jaar oud zijn. In welke richting de twee verdachten zijn gevlucht is niet bekend. Ook over een eventuele buit kon de woordvoerder van de politie niks zeggen.