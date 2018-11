Rondje schaatsen: niet om, maar..... in de kerk

GOUDA - Door de leegloop van kerken, worden ze steeds vaker ingezet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld als woningcomplex of cultureel ontmoetingscentrum. Maar in Gouda heeft De Goudse IJsbaan een hele nieuwe invulling gegeven aan de monumentale Gouwekerk: je kunt er nu schaatsen.

Dat kan nog tot en met zondag 16 december. Want vanaf dat moment is het weer mogelijk om te schaatsen op de Markt in Gouda. Net zoals vorig jaar wordt er dan weer een schaatsbaan om het stadhuis gelegd. Vorig jaar was dat volgens Marije de Graaf van De Goudse IJsbaan zo'n succes dat ze dit jaar iets nieuws wilden proberen: 'We wilden gewoon doorbouwen met nieuwe, spontane ideëen en toen kwamen we er achter dat deze kerk leeg stond. Dus ja, toen de plannen werden goedgekeurd, zijn we hier ingetrokken.'

Tot enthousiasme van de kinderen en de ouders. Want volgens iedereen is het toch wel een bijzondere plek om te schaatsen: 'Een bijzondere happening hoor, zeker. Lekkere muziek, mooie entourage. Hartstikke gaaf!' En bijkomend voordeel: de kinderen kunnen lekker zonder jas het ijs op. En de ouders hoeven niet te koukleumen om langs de kant toe te kijken.

