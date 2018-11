West Wekker: Zoetermeer krijgt nieuwe voordeur en leden motorclub voorgeleid

REGIO - Goedemorgen! Nog maar vier nachtjes slapen tot de Scheveningen Light Air Show en in Zoetermeer wordt het 'masterplan' rondom de vernieuwing van het gebied bij Station Zoetermeer gepresenteerd. En de mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Jaïr Wessels worden voorgeleid. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten:



De gemeente Zoetermeer presenteert een 'masterplan' voor de vernieuwing van het gebied tussen station Zoetermeer en de Centrumweg. Het conceptplan is in grote lijnen klaar, laat de gemeente weten. Wij zijn er vanavond bij.

De kopstukken van motorclub Caloh Wagoh die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op Jaïr Wessels worden voorgeleid. Eén van de verdachten is een 48-jarige Leidenaar.

En schaatsen kan je in Gouda op een heel bijzondere plek doen.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:



Koning Willem-Alexander, regent van de Stichting Praemium Erasmianum, reikt de Erasmusprijs uit aan de Amerikaanse journaliste en schrijfster Barbara Ehrenreich.

Het kabinet maakt binnen vijf jaar een einde aan alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Nederland. Dat maakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven dinsdag volgens De Telegraaf bekend.

Werklozen moeten een deel van hun WW-uitkering kunnen aanwenden om een opleiding van te betalen, stelt regeringspartij VVD. Omscholing moet zo makkelijker worden, zo is in het AD te lezen.

Vanavond op TV West is de serie 'Johan Gaat Nat' te zien. Zuid-Holland bestaat voor een zesde deel uit water. In deze zesdelige reeks verdiept Johan Overdevest zich in verschillende aspecten van waterbeheer: hoe maken we water schoon, hoe kunnen we ervan genieten en wat betekent het voor ons dagelijks leven?