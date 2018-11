TU Delft onderzoekers naar Great Barrier Reef voor koraalherstel

DELFT - Een groep internationale wetenschappers van de TU Delft, baggerbedrijf Van Oord en het Australische onderzoeksinstituut CSIRO verzamelt deze week in het Great Barrier Reef miljoenen koraaleitjes en sperma. Met de zogenoemde rehabilitatie-methode worden koraaleitjes opgevangen op gezonde delen van het rif en later als koraallarven weer uitgezet op plekken waar het koraal moet aangroeien.

Het werken met koraaleitjes is een beproefd concept dat al op kleine schaal en in tanks wordt toegepast. De onderzoekers gaan nu in Australië onderzoeken of dit proces op te schalen is door koraaleitjes op veel grotere schaal dan tot nu toe te verzamelen met behulp van aangepaste pompinstallaties zoals ook baggerschepen gebruiken.

Ergens in de vijf dagen na de volle maan in november is er één moment waarop het koraal van het Great Barrier Reef massaal haar eitjes loslaat in de oceaan; de zogenaamde ‘coral spawning’. De eitjes dwarrelen naar het wateroppervlak waar ze afhankelijk van de stroming als een deken op het wateroppervlak bij elkaar kunnen drijven. De onderzoekers gebruiken een vliegtuigje om vanuit de lucht deze ronddrijvende eitjeswolken te lokaliseren.



Spannend proces

Met speciale door de TU Delft ontwikkelde pompen worden de eitjes in een opslagtank gezogen. Dat is 'een spannend proces', zegt professor Mark van Koningsveld van de TU Delft, 'Omdat we vervolgens met de boot met pomp- en onderzoeksapparatuur snel bij de eitjes moeten zijn voor de testen; een nieuwe kans om dit proces in de natuur te testen is er pas weer over een jaar bij de volgende spawning van het koraal.'

De kwetsbare eitjes moeten levend de opslagtank bereiken. Om deze tocht zo soepel en veilig mogelijk te laten verlopen hebben de onderzoekers van de TU Delft en van Van Oord de afgelopen maanden hard gewerkt aan het optimaliseren van de pompsystemen. Zo moet de aanzuigmond goed aan de oppervlakte blijven drijven en mag bij het aanzuigen geen draaikolk ontstaan waardoor de kwetsbare eitjes mogelijk beschadigd zouden kunnen worden.



Komende weken zijn beslissend

De komende weken zal duidelijk worden hoe de systemen zich houden bij echte stroming en golven. De onderzoekers zullen in Australië twee soorten pompen en twee soorten opslagtanks gaan testen. Bij de testen in het laboratorium in Nederland gebruikten ze onder andere viseitjes, aalbessen, doperwten en gelballetjes om de structuur van koraaleitjes zo goed mogelijk na te bootsen. Het werken met echte koraaleitjes op het Great Barrier Reef, is een heel belangrijke volgende stap in het onderzoek.

De afgelopen jaren is het koraal voor de kust van de Australissche staat Queensland sterk aangetast door de hoge temperaturen van het water. Het koraal verbleekt. De 'huid' van het koraal, bestaande uit algen, verdwijnt en het witte kalkskelet is het enige dat overblijft.

