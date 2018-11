Schilderswijk Moeders kunnen voorlopig door: 'Enorm opgelucht'

DEN HAAG - Het Haagse project Schilderswijk Moeders kan voorlopig doorgaan. Het einde leek in zicht, maar maandagavond bleek uit de beantwoording van schriftelijke vragen dat het project ook komend jaar wordt gesubsidieerd.

'We zijn enorm opgelucht', laat projectleider Marie-Hélène Valk weten. Ze had eigenlijk gehoopt op een structurele subsidie, voor meerdere jaren. Om dit voor elkaar te krijgen startte de groep in april een handtekeningenactie en werd afgelopen zomer een subsidieaanvraag ingediend. 'Maar we kunnen nu in ieder geval komend jaar vooruit.'



Terecht

De Schilderswijk Moeders zijn zeventien getrainde vrijwilligsters uit de Schilderswijk die andere vrouwen in de wijk hulp bieden en activiteiten met hen ondernemen. Bijna duizend vrouwen uit de Schilderswijk die nauwelijks buiten kwamen, zijn via dit project de afgelopen vijf jaar uit hun isolement gehaald.

Janneke Holman van de PvdA is blij met het nieuws. Zij maakte zich namens de PvdA hard voor dit project. 'Op een gegeven moment ontstond de situatie dat de medewerkers van het project geen nieuwe cliënten konden aannemen, omdat de subsidie onzeker was.' Ze noemt het 'terecht' dat het project opnieuw een subsidie heeft gekregen.

Volgens initiatiefneemster Dée Werter zijn de Schilderswijk Moeders simpelweg onmisbaar. 'Ik hoop dat we de komende jaren nog veel meer vrouwen kunnen helpen en 'Moeder' kunnen laten worden', liet ze begin september weten tijdens het jubileumfeest. 'Dat er nog meer rolmodellen komen in de wijk en we erkend worden als een soort organisatie vanuit de hulpverlening.'

