13.000 euro buitgemaakt na beroving 18-jarige Zoetermeerse

ZOETERMEER - Drie mannen hebben maar liefst 13.000 euro uitgegeven met de pinpas van een 18-jarige vrouw uit Zoetermeer. Zij is afgelopen zomer bedreigd en met geweld beroofd van haar pas en pincode. De mannen zijn duidelijk in beeld tijdens de verschillende transacties.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 november. Meer zaken zijn hier vinden.

In totaal gaat het om drie verdachten. Twee van hen zijn gefilmd bij tabakswinkel De Jongens in de Vlamingstraat in Den Haag, waar ze 300 euro uitgeven. Bij A-Mac in de Wagenstraat is een laptop ter waarde van 2.699 euro gekocht. Bij deze aankoop zijn alle drie de verdachten in beeld.

Daarnaast is er nog twee keer 5.000 euro gepind bij de ING Bank aan de Leyweg in Den Haag. Tijdens deze transactie zijn twee van de drie verdachten te zien.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem