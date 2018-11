Deel dit artikel:













Auto opengebroken aan de Prinsenweg in Wassenaar De verdachten | Beeld: Politie

WASSENAAR - Midden in de nacht hoort een bewoner van de Prinsenweg in Wassenaar een autoalarm in de straat. Hij ziet buiten niets bijzonders, maar de volgende dag blijkt dat er is ingebroken in de auto van zijn buurman. De verdachten zijn gefilmd.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 november. Meer zaken zijn hier vinden. De inbraak vindt plaats in de nacht van 11 op 12 oktober rond 3.00 uur. De verdachten hebben de auto opengebroken en onder andere het stuur en het multimediasysteem gestolen.

Herkent u de mannen? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem