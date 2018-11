Deel dit artikel:













Verdachten van geslaagde en mislukte woninginbraak Wassenaar gefilmd De verdachten | Foto: Politie

WASSENAAR - Twee mannen met bivakmutsen zijn gefilmd op het moment dat ze rondlopen bij een huis in Wassenaar. Omdat er op diezelfde avond verderop in de wijk is ingebroken en bij een ander huis een poging is gedaan, denkt de politie dat de mannen op de beelden daarvoor verantwoordelijk zijn.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 november. Meer zaken zijn hier vinden. De twee lopen op vrijdagavond 12 oktober op het erf van een huis aan de Admiraal Helfrichlaan. Ze dragen allebei een bivakmuts en sluipen letterlijk rond het huis. Daarna vertrekken ze weer. De bewoner heeft de beelden ontdekt nadat hij een Burgernetbericht kreeg. Dat was verzonden omdat er bij een woning aan de om de hoek gelegen Backershagenlaan die avond was ingebroken. Bij een ander huis is geprobeerd om in te breken. In beide gevallen waren de draden van de buitenverlichting doorgeknipt, zodat de inbrekers in het donker konden werken. De politie houdt er rekening mee dat de mannen op de beelden voor de geslaagde inbraak en de poging verantwoordelijk zijn.

Herkent u de mannen? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem