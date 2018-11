Waar is de 14-jarige Alexander Ksay Ilfa uit Leiderdorp?

LEIDERDORP - De 14-jarige Alexander Ksay Ilfa uit Leiderdorp is sinds zondag 18 november vermist. De uit Eritrea afkomstige jongen is die dag vertrokken vanaf het huis van zijn pleeggezin en heeft daarbij al zijn kleding meegenomen. De politie en zijn pleeggezin maken zich zorgen om hem.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 november. Meer zaken zijn hier vinden.

Alexander is sinds april 2018 in Nederland en woonde bij een pleeggezin aan de Molenaarstraat. Op 18 november om 10.00 vertrekt hij op de fiets. Hij heef geen bankpas of ov-chipkaart meegenomen, maar wel zijn telefoon, 50 euro contant en al zijn kleding. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Het zou kunnen dat het vertrek van Alexander een bewuste keuze is, maar de politie wil wel graag weten waar hij nu is, zodat kan worden gekeken wat er aan de hand is en wat hij nodig heeft. De jongen heeft geen familie in Nederland en bekenden weten niet waar hij kan zijn.



Kleding

Op het moment van zijn verdwijning droeg Alexander een lange zwarte jas met een bontkraag en een zwarte joggingsbroek of spijkerbroek, die vies of gescheurd zou zijn aan de bovenzijde. Verder droeg hij een trui met lange mouwen. Daarvan is de kleur en het merk niet bekend.

De politie heeft gezien dat hij op donderdag 22 november nog op WhatsApp actief is geweest, maar daarna staat zijn telefoon uit. Verder is er een getuige die hem in een tram in Den Haag gezien zou hebben en een getuige die denkt dat hij hem in Leiden heeft gezien. Maar die tips hebben tot nu toe nog niet naar Alexander geleid. Daarom is alle informatie over zijn huidige verblijfplaats welkom bij de politie.



Heeft u informatie?

