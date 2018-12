'De kaart van Den Haag is als een Zwitsers zakmes'

DEN HAAG - Waar vonden er tijdens de Tweede Wereldoorlog oorlogshandelingen plaats, welke bomen moeten er gesnoeid worden en waar zijn er parkeergarages in de stad? Het is allemaal terug te vinden op de digitale kaart van Den Haag. 'Het is als een Zwitsers zakmes met ontelbaar veel mogelijkheden', vertelt procesmanager Jeroen Wortel trots.

We zijn te gast op de afdeling Geo-informatie en Erfpachtbedrijf van de gemeente Den Haag. De Rake Vraag van Tessa Bekker brengt ons hier. Zij wilde weten waarom op oude kaarten van Den Haag de Noordzee niet ten westen van de stad ligt, maar aan de bovenkant van de kaart.

Procesmanager Rolf Polman leidt Tessa en het team Rake Vragen rond over de afdeling waar 70 mensen werken. Een deel hiervan maakt de kaarten van Den Haag. Polman: 'We maken hier op de afdeling zowel gedrukte als digitale kaarten. Maar de digitale kaarten worden wel steeds belangrijker. De gedrukte versie is toch wel een beetje op zijn retour. Toch zijn er nog voldoende bedrijven en instellingen die graag een gedrukte kaart van Den Haag afnemen.'



Google Maps 2.0

Jeroen Wortel zoomt op de digitale kaart op zijn computerscherm zo ver in op het Zuiderpark dat je de afzonderlijke bomen kunt tellen. Elke boom heeft een eigen nummer. Wortel: 'Als je een boom aanklikt, dan krijg je informatie over die specifieke boom, bijvoorbeeld wanneer die gesnoeid is en wat voor soort boom het is.' De kaarten van de gemeente Den Haag lijken op die van Google Maps, 'alleen zijn onze kaarten veel gedetailleerder en meer up-to-date', aldus Wortel.

Op de computerschermen van zijn collega's op de afdeling flitsen ondertussen de lijntjes, vlakjes en kleurtjes voorbij. Voordat je een digitale kaart hebt moet eerst alle nodige informatie worden verzameld. Hiervoor worden landmeters ingezet en luchtfoto's van Den Haag gemaakt. Samen met de gegevens die de gemeente al heeft over de openbare ruimte vormt het de basis voor de digitale kaart.



Een schatkist voor de ambtenaar en burger

Dagelijks maken zo'n dertienhonderd ambtenaren gebruik van de informatie uit digitale kaarten. Of het nu gaat om bouwprojecten, belastingen of groenvoorziening, over elk mogelijk onderwerp is er wel iets terug te vinden in de kaarten. Elke dag worden de nieuwste gegevens in de kaarten bijgewerkt.

De digitale kaarten zijn via de site van de gemeente tegenwoordig ook voor burgers te raadplegen. Ook meldingen van klachten over bijvoorbeeld ongedierte of graffiti-overlast zijn in de kaarten weergegeven. Te zien is of de klacht al in behandeling is genomen en wat voor maatregelen de gemeente neemt om het probleem aan te pakken.



Die 'gekke' Noordzee

De rondleiding brengt ons uiteindelijk ook bij het antwoord op de vraag hoe het nu zit met de plek van de Noordzee op de oude Haagse kaarten. Raymond van der Lubbe van de afdeling legt het uit. 'Vroeger zetten we de Noordzee bovenaan de kaarten om papier te besparen, zo kwamen ook de randgemeenten niet teveel in kaart te liggen. Tegenwoordig is de stad uitgebreid met nieuwe wijken en doen we dat daarom niet meer. De Noordzee ligt nu weer ten westen op de kaart.'

De rondleiding eindigt met een cadeau. Vraagsteller Tessa Bekker krijgt een omlijste kaart van Den Haag uitgereikt van Rolf Polman. Een kaart met de Noordzee aan de Westen van de stad. Tevreden merkt Bekker op dat ze nu eindelijk alles op de kaart normaal kan opzoeken en niet elke keer haar hoofd hoeft te draaien.

Stel jouw Rake Vraag

Deze vraag is gesteld in onze rubriek Rake Vragen. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen op zoek naar het antwoord!



LEES OOK: Waarom staat de Noordzee op Haagse landkaarten op de verkeerde plek?