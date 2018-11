Deel dit artikel:













Arrestatieteam valt huis binnen en pakt man op Arrestatie Banjostraat Rijswijk | Foto: Regio15

RIJSWIJK - De politie heeft dinsdagmorgen een arrestatieteam ingezet in de Banjostraat in Rijswijk. Een eenheid van de Dienst Speciale Interventies haalde iemand uit zijn huis. De aanhouding is volgens een woordvoerder van de politie Den Haag verricht op verzoek van de politie in Rotterdam.

Het is niet duidelijk waarom de persoon is aangehouden en wie het is weten we ook niet. De politie Rotterdam kan desgevraagd nog niets melden over de zaak.