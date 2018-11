Vrachtwagen kantelt op toerit A4 Leiden, truck lekt diesel en beton

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Een vrachtwagen is dinsdagochtend gekanteld op de toerit van de N11 naar de A4 richting Leidschendam. De chauffeur liep bij het ongeluk verwondingen aan zijn been en een gekneusde schouder op.

Volgens de vrachtwagenchauffeur moest hij, toen hij optrok bij het verkeerslicht, ineens uitwijken voor een auto. 'Ik reed maar 20 of 30 kilometer per uur, maar ik voelde de truck omkieperen in de bocht. Ik ben blij dat er niemand reed op het fietspad naast de weg!'

Verschillende hulpdiensten werden gealarmeerd. Vanwege het bergen van de truck werd de toerit afgesloten. Uit de vrachtwagen lekte diesel en beton. Rond 13.30 uur stond de vrachtwagen weer op zijn wielen. 'De berm moet wel gesaneerd worden. Maar dat doen we later, dus kan de toerit weer open', meldt Rijkswaterstaat.