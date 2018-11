Deel dit artikel:













Mishandeling politieagent niet bewezen, Maasdijker vrijgelaten Foto: John van der Tol

MAASDIJK - De man die afgelopen weekend in Maasdijk werd aangehouden voor de mishandeling van een agent, is geen verdachte meer en vrijgelaten. Volgens een woordvoerder van de politie kan niet bewezen worden dat dat opzettelijk is gebeurd.

Twee agenten hielden de 23-jarige Maasdijker in de nacht van zaterdag op zondag aan op de Lange Kruisweg, omdat hij een van hen in het gezicht zou hebben geslagen. Ze waren op dat moment in gesprek met een groep jongeren over een ruzie. 'De verdachte verklaarde in het verhoor dat hij zich omdraaide en de agent toen in het gezicht raakte', zegt de politiewoordvoerder. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak te seponeren, omdat opzet niet bewezen kon worden.