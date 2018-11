Deel dit artikel:













Leiderdorpse wethouder Jeff Gardeniers treedt af na 'inschattingsfout' Gemeentehuis van Leiderdorp Foto: Robbert van Cleef

LEIDERDORP - Jeff Gardeniers is afgetreden als wethouder in de gemeente Leiderdorp. Aanleiding is een 'inschattingsfout' die hij naar eigen zeggen heeft gemaakt rond het dossier De Menswording.

Op de plek van de leegstaande kerk De Menswording wil Pluis Group 21 appartementen bouwen. Tijdens de collegevergaderingen van vorige week bleek Gardeniers als enige tegen het plan. Volgens Gardeniers is er 'een voor hem persoonlijk een onwerkbare situatie in het college ontstaan'. 'lk heb dan ook besloten om met onmiddellijke ingang mijn positie als wethouder op te geven', laat hij weten in een brief. 'lk betreur het gebeurde zeer, maar helaas nemen gedane zaken geen keer.' Het is niet bekend wie Gardeniers opvolgt.