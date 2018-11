Deel dit artikel:













Oproep: ben jij opgelicht door een slotenmaker? In scène gezet | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Ondanks het feit dat tv-programma's als Opgelicht al een tijdje waarschuwen voor 'foute' slotenmakers, trappen er toch nog steeds mensen in. Ze bellen een slotenmaker van een website die bovenkomt op een internetzoekmachine en er betrouwbaar uitziet. Als de slotenmaker dan op komt dagen, blijkt deze vaak veel meer te berekenen dan de bedoeling was en gaat het er in sommige gevallen zelfs agressief aan toe.

Woon jij in ons uitzendgebied, heb je dit meegemaakt en wil je erover vertellen? Laat ons dat dan weten en stuur ons een e-mail via deze link. We hopen binnenkort meer aandacht aan dit onderwerp te kunnen besteden. Op die manier kunnen we mensen duidelijk waarschuwen voor dit soort praktijken. Dus ben je slachtoffer geworden, laat dan wat van je horen. Bellen kan ook, op 070- 37 80 08. Alvast bedankt! Redactie Omroep West