Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Boete voor potloodventer: 'Ik zag zijn ballen hangen' Zwembad het Zuiderpark | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Ondanks zijn ontkenning is de 58-jarige Rijswijker Gerrit van S. donderdag ook in hoger beroep veroordeeld voor potloodventen in het Haagse zwembad Het Zuiderpark. Hij kreeg een voorwaardelijke boete van 250 euro. De man ontkende dat hij juli vorig jaar in een ondiep gedeelte van het bad vol met kinderen opzettelijk zo was gaan zitten dat zijn geslachtsdelen zichtbaar waren.

Gerrit van S. had een extreem kort zwembroekje aan en zat met hoog opgetrokken knieën. Meerdere getuigen stoorden zich aan de man en waarschuwden de badmeester. 'Ik zag zijn ballen hangen', verklaarde een getuige later. De Rijswijker werd uit het zwembad verwijderd. Ook werd er aangifte tegen hem gedaan. De rechtbank veroordeelde hem in oktober vorig jaar tot een boete van 250 euro. De man ging in beroep omdat hij ontkent. Het Openbaar Ministerie hield twee weken geleden tijdens de behandeling van het hoger beroep rekening met de slechte financiële situatie van de verdachte. Daarom eiste de aanklaagster slechts een voorwaardelijke boete van 150 euro tegen hem.

'Een zielig geval' Ze achtte het potloodventen bewezen maar noemde de affaire 'een zielig geval'. Ook het hof acht de Rijswijker schuldig. Het hof legt net als de rechtbank eerder een boete van 250 euro op, maar dan geheel voorwaardelijk. Gerrit van S. werd in het verleden al eens veroordeeld voor wildplassen bij een zwembad. LEES OOK: 'Ik zat in de trein aan mijn piemel, omdat ik dacht dat een meisje dat leuk vond'