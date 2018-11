Haags Segbroek College in rouw om Diego (14): 'Er is een lege plek in die klas'

DEN HAAG - De vlag hangt halfstok bij de gebouwen van het Segbroek College in Den Haag. Na het overlijden van de 14-jarige leerling Diego is de verslagenheid onder de scholieren en het personeel groot. 'In alle lessen is er vanmorgen in het begin aandacht besteed aan het overlijden van Diego', zegt Hans Timmermans, rector van de school.

De tiener uit 2 havo mocht maandagochtend even weg voor een afspraak in de stad. Maar hij kwam nooit meer terug. Op de Loosduinsekade, ter hoogte van de Soestdijksekade, werd hij tijdens het fietsen aangereden door een vrachtwagen. Hij overleed op de plek van het ongeluk.

Het Segbroek College doet er alles aan om de verwerking van het overlijden van Diego zo professioneel mogelijk aan te pakken. Zo zijn er mensen ingeschakeld die gespecialiseerd zijn in rouwverwerking. Timmermans: 'Kinderen kunnen heel emotioneel reageren, omdat het heel dicht bij komt. Dan heb je dus mensen in de school. En die staan voortdurend klaar.'



Pas op de plaats

Het was maandag een beladen en vreemde dag, vertelt Timmermans. Maar wel eentje waar de school raad mee wist. 'Vier maanden geleden overleed er ook een leerling van ons', legt hij uit. 'Op grond van die ervaring hebben we toch een soort protocol ontwikkeld van welke stappen we moeten doorlopen.' En dus kwamen er draaiboeken uit de kast.

Maar toch kon niet iedereen meteen worden ingelicht. 'We hebben bewust pas op de plaats gehouden, omdat de ouders van Diego het nog niet wisten. Toen we groen licht van de politie kregen, dat was ergens halverwege de middag, is de communicatie vanuit de school op gang gekomen.'



Minuut stilte

Leerlingen en hun ouders zijn uiteindelijk uitgenodigd voor een intieme bijeenkomst, dinsdagochtend. De rector was er daarom zelf niet bij. 'Maar ik hoorde van de afdelingsleider en de mentor dat het emotioneel was.' Er werd onder meer een minuut stilte gehouden en een gedicht voorgelezen. 'Daarna kwam het gesprek en het verdriet naar boven.'

De vlag hangt dan nog wel halfstok, tóch gaat het leven door. 'Ja, dat is heel raar', concludeert Timmermans. 'Van binnen zal het soms wel branden, maar de buitenkant gaat verder. Behalve voor de kinderen die heel dicht rond Diego staan. Zijn klas, de klas van zijn broer.' De rector zegt dat zij allemaal heel goed in de gaten worden gehouden. 'Maar we kunnen er niet aan ontkomen: er is een lege plek in die klas.'



Herdenken

Woensdag hoopt het Segbroek College een speciale herdenkingsplek in te richten voor de overleden Diego. 'Mooi in het middelpunt.' Er is al gesproken met klasgenoten over hoe dat moet worden vormgegeven. 'En we willen dat ook met de ouders overleggen.'

