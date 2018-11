Deel dit artikel:













10 jaar Streetview: van kas tot rijtjeshuis, er is niets meer van over In Sion in Rijswijk hebben kassen (r) plaatsgemaakt voor nieuwbouw. | Foto: Google Streetview

REGIO - In onze regio gaat er geen dag voorbij of er wordt gewerkt aan vernieuwingen. Het beton van een woonwijk is nog niet droog, of de tekeningen voor nieuwe woontorens worden alweer gepresenteerd. Maar, wat stond er ooit op de plek waar onlangs een nieuw kantoor is verrezen?

Geschreven door Coen Theuwis

Sinds 2008 legt techbedrijf Google onze straten en het landschap vast in het programma Streetview. Daarmee heeft het bedrijf in de afgelopen 10 jaar een grote digitale beeldbank aangelegd, waarin je de veranderingen goed kunt zien. Wij hebben de meest in het oog springende veranderingen voor je op een rij gezet. Stap met ons in de tijdmachine van Google Streetview en ontdek hoe jouw omgeving is veranderd. Werkt het digitale beeldverhaal niet? Gebruik deze link in je browser op je mobiel of tablet: https://verhalen.omroepwest.nl/10-jaar-streetview-veranderingen#183503