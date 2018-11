Deel dit artikel:













COLUMN: Ambtelijke corruptie Column Bart Nieuwenhuizen

DEN HAAG - 'Something is rotten in the state of Denmark'. Shakespeare schreef er al over: ambtelijke corruptie. Een heikel onderwerp dat al eeuwenoud is. Ook in Nederland. Wie het boek Musch van Jean-Marc van Tol heeft gelezen, krijgt daar een mooi inkijkje in.

Geschreven door Bart Nieuwenhuizen

Zeg ik hiermee dat Nederland een corrupte bende is? Verre van. Volgens Transparency International staan we op plek acht in de ranglijst van 's werelds minst corrupte landen. Maar zo'n positie is een onrustig bezit. Die moet je blijven verdienen. Door als overheid voortdurend aandacht te besteden aan corruptiebestrijding. Ik schrik dan ook niet van lekkende agenten, niet van ambtenaren die zich laten fêteren door aannemers of van inkopers op ministeries die snoepreisjes accepteren. Ik schrik zelfs niet van OM'ers die in de fout gaan. Ik báál daar natuurlijk wel van. Als een stekker. Maar het zou naïef zijn te denken dat je als OM, als overheid, vrij bent van rotte appels. Ik denk in zo'n geval vooral: kip, ik heb je! Daarom maak ik me geen zorgen als deze gevallen aan het licht komen. Maar juist wél om organisaties die nooit op deze manier in het nieuws zijn. Dat zou namelijk betekenen dat ál je medewerkers zuiver op de graat zijn. En dat bestaat niet. Aan zo'n organisatie zou ik flink willen schudden, net zolang totdat die rotte appel eruit valt. Een belangrijke club bij de strijd tegen ambtelijke corruptie is de Rijksrecherche. Een soort politie. Maar dan wel eentje die rechtstreeks onder het OM valt. Vanuit de gedachte dat ze daarmee geheel onafhankelijk onderzoek kan doen, ook naar het optreden van politiemensen. Laatst was in het nieuws dat er jaarlijks in Nederland zo'n 16 miljard aan crimineel geld wordt witgewassen. 16 Miljard! Dat is serieus geld uit de onderwereld dat zijn weg zoekt naar boven. En onder meer gebruikt wordt om mensen om te kopen. Dat vreet voortdurend aan de wortels van het Nederland zoals wij dat kennen. Laten we met zijn allen blij zij met de gevallen van corruptie die aan licht komen. Uw hoofdofficier, Bart Nieuwenhuizen Reageren? Stuur Bart een mail via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl





Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.