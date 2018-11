Poging tot overval op winkel Den Haag, politie zoekt getuigen

DEN HAAG - Een onbekende man heeft geprobeerd een winkel in de Spuistraat in Den Haag te overvallen. Volgens de politie sloeg de dader maandagochtend toe, kort nadat de zaak de deuren had geopend.

De man stapte de winkel rond 11.30 uur binnen met een vraag over een bepaald product. Hij was volledig in het zwart gekleed en had ook zijn gezicht bedekt. Toen de medewerkster de situatie niet vertrouwde en begon te gillen, probeerde de man haar de mond met geweld te snoeren.

Uiteindelijk is de verdachte zonder buit op de vlucht geslagen. De politie is nog naar hem op zoek en komt daarom graag in contact met mensen die iets gezien hebben.