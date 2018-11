Vrijspraak voor man die fileermes gooide naar agent

VOORHOUT - Een 23-jarige man uit Voorhout die eind mei een fileermes gooide naar een agent, is dinsdag vrijgesproken. Tegen de man was zes maanden cel geëist voor poging tot doodslag, maar voor de rechter staat niet vast dat hij het mes doelbewust naar de agent gooide.

De man uit Voorhout had op 28 mei dit jaar in verwarde en dronken toestand zijn ouderlijk huis verlaten. Zijn moeder waarschuwde daarom de politie. Agenten troffen de man vervolgens aan op de Schorrekruidweg, maar hij wilde niet vrijwillig met hen meegaan.

Toen de agenten pepperspray gebruikten, wierp de man zijn mes met kracht naar achteren. 'Het mes suisde rakelings langs een van de agenten', vertelde de officier van justitie twee weken geleden bij de Haagse rechtbank. 'Het had zomaar in zijn buik of borst terecht kunnen komen. De worp was potentieel dodelijk.' Het OM eiste een celstraf van zes maanden.



Opzet niet bewezen

Voor de rechtbank staat niet vast dat de 23-jarige man uit Voorhout het fileermes doelbewust naar de agent wierp. Hij zou niet hebben geweten dat de politieman achter hem stond. De rechters vinden ook niet bewezen dat, als het mes de agent had geraakt, dat had geleid tot de dood van de agent. Ze spreken de man uit Voorhout daarom vrij van de poging tot doodslag.

De 23-jarige man zei tijdens de rechtszitting twee weken geleden dat hij zich niets van het incident herinnerde: 'Het is een groot zwart gat. Ik weet alleen dat ik weer wakker werd in het politiebureau in Leiden', aldus de Voorhouter.



Milde vorm van tbs

De man blijkt al langer psychische problemen te hebben. Behandelingen in de reguliere gezondheidszorg hebben geen effect gehad. De officier van justitie vindt het daarom tijd om de man een milde vorm van tbs op te leggen. Maar omdat de man is vrijgesproken, gebeurt dat niet.

