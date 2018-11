Brit (19) die agent Damien zou hebben mishandeld voor de rechter

DEN HAAG - De man die agent Damien afgelopen jaarwisseling in Leiden een gecompliceerde dubbele beenbreuk schopte, hoort vrijdag welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem eist. De Britse verdachte Ali H.(19) ontkende tijdens een eerdere zitting dat hij de dader is. De Leidse agent Damien wist het wel zeker: 'Dat gezicht vergeet ik nooit meer.'

Tijdens de jaarwisseling rijden Damien en zijn collega 's ochtends rond 4.00 uur over de Lange Mare als ze een groep jongeren zien vechten. Ze besluiten in te grijpen. Als Damien één van de jongeren probeert tegen te houden, schopt die zo hard tegen zijn been dat die in een hoek van negentig graden staat.

In het ziekenhuis moet Damien gelijk onder het mes. Zijn slagader is afgekneld. En ook zijn kuit- en zijn scheenbeen zijn gebroken, de zenuwen in zijn been beschadigd. Damien krijgt na de mishandeling honderden kaarten bloemen en andere steunbetuigingen.



Brit ontkent mishandeling

De Brit Ali H. wordt op 11 januari vrijgelaten, maar blijft verdachte. Hij gaat terug naar Manchester waar hij studeert. In juni komt hij terug naar Nederland voor de rechtszaak. Hij ontkent dat hij agent Damien heeft mishandeld. Omdat zijn advocaat nog een aantal getuigen wil horen, wordt de zaak aangehouden.

Als de 19-jarige Brit wordt veroordeeld dan moet hij waarschijnlijk de cel in. Op geweld tegen agenten staat een hogere straf, er is zelfs een apart wetsartikel voor.