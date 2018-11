Boskoop krijgt 21 drijvende tuinkamers

BOSKOOP - Tiny Houses winnen snel aan populariteit. U weet wel: zo’n klein huisje, helemaal duurzaam en zelfvoorzienend. Boskoper Jos van Lint heeft daar nu een nieuwe variant op bedacht.....de drijvende tuinkamer.

Het is een kruising tussen een tiny house en een woonboot. In de haven op de Proeftuin van Holland aan het Rijnveld in Boskoop, ligt tegenwoordig zo’n drijvend paleisje. Helemaal aangepast aan de omgeving, met veel glas, hout en staal. Het demonstratiemodel van de drijvende tuinkamer is klein en compact, maar verrassend comfortabel.

Boskoper Jos van Lint bedacht de drijvende tuinkamer al jaren geleden. ‘Het bleef maar op papier hangen,’ vertelt hij. ‘De doorbraak kwam toen we deze demo lieten bouwen. Opeens konden we echt iets laten zien, begrepen mensen wat we bedoelen. Ze konden ook een nachtje blijven en het gevoel erbij krijgen. Toen kwam alles in een stroomversnelling.’



Meer toerisme

Een kleine rondgang langs de Boskopers leert dat men het idee van meer toerisme wel ziet zitten. 'Boskoop heeft veel te bieden en het zou leuk zijn als meer mensen daar kennis mee maken,’ zegt een geboren en getogen Boskoper.

Dus... In iedere sloot een boot? ‘Nee dat is niet de bedoeling,’ zegt Jos van Lint. ‘We hebben inmiddels Europese, provinciale en gemeentelijke subsidie gekregen. De drijvende tuinkamers passen namelijk helemaal bij de circulaire economie en bij duurzaam toerisme. Uiteindelijk willen we 21 tuinkamers ontwikkelen. De tuinkamer is niet blijvend, hij kan varen en verplaatst worden. Hij kan ook weer helemaal ontmanteld worden en op alle onderdelen hergebruikt’, aldus Van Lint.