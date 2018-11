Studenten runnen hotel in Noordwijk: 'Leuk om het eindelijk in het echt te doen'

NOORDWIJK - De eigenaar van Stayokay Noordwijk is naar huis gestuurd en het personeel heeft een weekje vrij. Het hotel wordt deze week gerund door studenten van Hogeschool Tio. Op tafels staan potjes met veren, goud en glitters sieren de receptie. De studenten hebben het hotel omgedoopt tot 'The Gatsby Hotel', vernoemd naar de film The Great Gatsby die zich afspeelt in het Amerika van de jaren '20.

In de keuken zijn studenten druk bezig met het voorbereiden van de lunch, in de hotelkamers worden bedden opgemaakt en in een zaaltje vergadert het management. Na wekenlange voorbereiding runnen ruim zeventig studenten deze week een hotel aan de Langevelderlaan in Noordwijk.

'Wij leren in de praktijk hoe alle afdelingen van een hotel werken en hoe we service verlenen aan gasten. Eigenlijk is het een stukje praktijk als onderdeel van onze opleiding', legt student Valentijn Dekker uit. Hij is deze week pr-manager van het hotel.



'Elf weken voorbereid'

Denise staat achter de receptie om gasten te op te vangen. Ze is erg enthousiast over het schoolproject: 'We zijn elf weken bezig geweest met de voorbereiding, om het eindelijk echt te mogen doen, is heel erg leuk.' En de gasten, hoe vinden zij het? 'Ik sta er versteld van, het is knap wat ze gepresteerd hebben. We hebben lekker gegeten, een goed diner gehad. De hele verzorging eromheen was boven verwachting', zegt een vrouw.

Wie zelf wil zien hoe de studenten het doen moet snel zijn. Het hotel is nog tot vrijdag geopend.