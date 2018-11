Voorschotense probeert kap oude boom te verhinderen

VOORSCHOTEN - De Voorschotense Christine Smeets is in haar eentje een actie begonnen om een grote boom achter haar huis te redden van de hakbijl. Woningcorporatie Woonzorg wil van de taxus af, maar Christine begrijpt eigenlijk niet waarom. Ze wijst op het belang van bomen voor de leefomgeving en op de functie van de boom voor allerlei vogels.

Vanuit haar woonkamer geniet Christine ieder dag van de taxus, waar vele vogels op af komen en die het hele jaar groen blijft. 'Het is een beetje onze kerstboom', zegt ze. Maar dan wel een grote kerstboom, want de boom is vermoedelijk meer dan honderd jaar oud en is zeker tien meter hoog.

Volgens de woningcorporatie geeft de boom overlast voor de huurders. De wortels komen door de tegels omhoog en er komen veel bladeren van de bomen naast de taxus. Er is wel geprobeerd een oplossing daarvoor te vinden met de eigenaar van het perceel, maar dat is niet gelukt. Daarom is kappen nu de enige optie, stelt de woningcorporatie.



Lijst van beschermde bomen

Maar zover komt het niet als het aan Christine ligt. Zij maakt zich sinds twee jaar sterk om te boom te redden. Christine begrijpt dat er andere bomen gekapt worden, maar volgens haar geeft de taxus weinig overlast: 'Met een beetje vegen en weghalen van takken is overlast te verhelpen', aldus de vrouw.

Ze wil dat de gemeente Voorschoten de boom op de lijst van beschermde bomen zet, zodat kappen niet meer mag. En dat leek een tijd te gaan lukken. 'Maar toen ik hoorde dat ze donderdag aanstaande toch willen gaan kappen heb ik nogmaals gemaild met de gemeente met de vraag of de boom op al de lijst staat. Dat bleek niet het geval.'



Geen juridische middelen

Inmiddels heeft de gemeente Christine ook al laten weten dat er geen juridische middelen meer zijn om de kap te voorkomen. Omroep West en Unity.nu hebben ook nog om reactie van de gemeente Voorschoten gevraagd, maar die is tot nu toe uitgebleven.

