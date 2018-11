3,1 miljoen verlies voor ADO; club toch optimistisch

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft over het seizoen 2017-2018 een verlies van 3,1 miljoen euro geleden. Toch is de eredivisieclub optimistisch over het financieel herstel, omdat het verlies een stuk lager ligt dan de 4,5 miljoen euro waarop gebudgetteerd was. In het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West reageerde algemeen directeur Mattijs Manders. 'Verlies is verlies, daar moet je niet voor weglopen. Maar ondanks dat ben ik toch positief.'

Die positieve insteek van Manders is te danken aan een aantal ontwikkelingen binnen de club. 'We hebben meer seizoenskaarten dan ooit verkocht. We zijn gestegen in de TV-ranking. De skyboxen zitten vol', zegt Manders. 'Ik ben positief. Ondanks dat de cijfers anders doen vermoeden.'

In het seizoen 2016/2017 leed ADO ook verlies. Toen ging het om zo'n 3,2 miljoen euro. Toch stegen de opbrengsten in het seizoen 2017-2018 5 procent naar 16 miljoen euro. Maar omdat de club ook meer geld stak in onder meer salarissen van spelers liepen de kosten op. 'En dan kun je radicaal zeggen dat we snijden in personeelkosten. Maar we hebben buffers', zegt Manders. 'Dus we blijven investeren in spelers. En we denken op termijn dat we daardoor transferresultaat gaan genereren.'



Johnsen

Ook zullen volgens Manders de cijfers over het huidige seizoen rood zijn. Maar de club gaat er ook vanuit dat de bedrijfsopbrengsten verder stijgen en de transferinkomsten ook omhoog gaan, mede dankzij de transfer van Bjørn Johnsen naar AZ. 'We hebben ons als doel gesteld om drie tot maximaal vier jaar nodig te hebben om ADO in de zwarte cijfers te krijgen', aldus de algemeen directeur.

ADO blijft ook afhankelijk van de grootaandeelhouder, het Chinese United Vansen. Maar de club maakt zich geen zorgen: 'We zijn op koers', zo besluit Manders. 'De komende jaren blijven we groeien.'