Den Haag gaat woningen bouwen in Rijswijk

DEN HAAG - Den Haag gaat tientallen woningen bouwen in de gemeente Rijswijk. Het gaat om een stukje grond op de rand van Moerwijk Zuid dat eigendom van de gemeente Den Haag is. Een islamitisch centrum moet wijken voor de woningbouw.

Het stuk grond ligt aan de Sammersweg. In 1988 heeft de gemeente deze grond gekocht voor toekomstige woningbouw in Moerwijk Zuid, schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) in een brief aan de gemeenteraad. Deze woningen zijn er toen nooit gekomen maar nu ziet de gemeente nieuwe kansen.

Dit is een tegenvaller voor de Stichting Islamitisch Centrum 's-Gravenhage. Deze stichting huurt sinds zeven jaar een voormalige school op deze locatie en heeft daarin een religieuze- en onderwijsvoorziening en een internaat in gevestigd. Het huurcontract verloopt op 30 november.



Verkopen

'Onlangs heeft de stichting aan de gemeente kenbaar gemaakt het pand en de grond te willen verwerven', schrijft Revis. 'Het college heeft echter besloten niet aan dit verzoek te voldoen, maar deze locatie in te zetten ten behoeve van woningbouw.' Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor tussen de veertig en zestig woningen.

De gemeente is volgens Revis niet verplicht om de stichting een alternatieve locatie aan te bieden. Wel kan het huurcontract tijdelijk worden verlengd zodat de stichting op zoek kan gaan naar mogelijke alternatieven.



Samen met Rijswijk

Het Rijswijkse stadsbestuur moet de ontwikkeling nog goedkeuren. 'De verdere ontwikkeling zal samen met de gemeente Rijswijk worden opgepakt', verzekert Revis.

