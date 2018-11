Hagenaar aangehouden voor liquidatie Belgische zakenman

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagochtend een 31-jarige man uit Den Haag aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts. Eerder werd al een 47-jarige verdachte uit Den Haag opgepakt. Beide Hagenaars zijn lid van de motorclub Caloh Wagoh.

De man van 31 jaar is aangehouden in het huis van een vriend in Rijswijk. In de woning vond de politie onder meer vuurwapens en verdovende middelen. Die zijn in beslag genomen.

Bogaerts werd in september 2017 vermoord in de buurt van een kroeg in Spijkenisse. In het café aan de Lisstraat kwamen veel leden van Caloh Wagoh. Die bende behoort volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot de zogenoemde outlaw motorcycle gangs. Deze OMG's worden geregeld in verband gebracht met criminele activiteiten als drugs- en wapenhandel, afpersing en fraude.



In de schulden

De politie vermoedt dat Bogaerts betrokken is geraakt bij de handel in harddrugs en in een conflict verzeild is geraakt. De Belg handelde in zeecontainers en zou fikse schulden hebben opgebouwd.

Dinsdagochtend werd in de Banjostraat in Rijswijk een man opgepakt door een arrestatieteam. Dit was volgens de politie in Den Haag op verzoek van de politie in Rotterdam. De politie wil niet bevestigen dat de opgepakte man de 31-jarige verdachte is.

LEES OOK: Hagenaar verdacht van liquidatie in Spijkenisse