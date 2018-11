Afstaan zetel aan vrouw geen kiezersbedrog, ‘De gemeente moet afspiegeling zijn van bevolking’

NOORDWIJK - CDA’er Jan de Ridder, die in Noordwijk met voorkeursstemmen in de gemeenteraad werd gekozen, staat zijn raadszetel af. Hij maakt plaats voor zijn jongere en vrouwelijke collega Nathalie Barnhoorn (34). Dat doet hij onder meer omdat er anders vijf mannen namens zijn partij in de gemeenteraad zouden komen. Barnhoorn is blij dat ze in de raad plaats mag nemen.

De Ridder kreeg vorige week woensdag bij de herverdelingsverkiezingen in Noordwijk woensdag 278 stemmen. Dat was meer dan genoeg voor een zetel, maar de CDA'er twijfelde of hij die zetel ook zou innemen: 'Ik heb bewust op een vrouwelijke CDA'er gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezing, omdat ik vind dat vrouwen ook een kans moeten krijgen. Probleem is dat, áls ik de raadszetel accepteer, ik juist de plek inneem van een jonge vrouwelijke collega (Nathalie Barnhoorn, red.). Daar moet ik over nadenken', reageerde De Ridder toen.

De Ridder nam twee jaar geleden al afscheid als fractievoorzitter van het CDA in Noordwijk. Sindsdien is hij wel bij de partij betrokken gebleven. De partij had hem daarom gevraagd weer op de lijst te komen: 'Omdat ik me heel betrokken voel bij de partij, heb ik 'ja' gezegd, mits ik laag op de kandidatenlijst zou staan. Ik heb toen ook tegen veel familieleden en bekenden gezegd: stem niet op mij, maar wel op een CDA'er. Dat laatste hebben ze gedaan, dat eerste niet.'



Kiezersbedrog?

Op de vraag of De Ridder het geen kiezersbedrog is, is hij duidelijk. 'Nee, ik vind van niet.' Barnhoorn deelt zijn mening. 'Jan de Ridder is een bekend en vertrouwd persoon hier in Noordwijk. Hij is het gezicht van het CDA en zodoende wilde hij ook graag op die lijst.' De Ridder stond op de elfde plaats: 'en dus had niemand verwacht dat hij met een voorkeurszetel in de raad zou komen.'

De Ridder heeft vertrouwen in zijn 'opvolgster'. 'Ze heeft al vier jaar in de gemeenteraad gezeten, dus dat gaat goedkomen.' Barnhoorn: 'Er liggen een hoop kansen. Ik wil mij graag inzetten voor de jeugd, dat ze hier kunnen blijven wonen. En zo zijn er nog wel meer punten waar we ons graag voor in willen gaan zetten de komende periode.'



Onderhandelingsteam nieuwe coalitie

Afgelopen week is de nestor van het CDA in Noordwijk in overleg geweest met zijn partij, zijn vrouw én zichzelf. Uiteindelijk kwam De Ridder tot de beslissing zijn zetel af te staan. Hij maakt wel voor het CDA deel uit van het onderhandelingsteam voor de nieuwe coalitie. Ook gaat hij zijn ervaring inzetten om de CDA-fractie te ondersteunen.

