Zoektocht naar blindengeleidehond Chloe in Leiden Chloe is al 9 en gaat binnenkort met pensioen. (Foto: KNGF Geleidehonden)

LEIDEN - In Leiden is een zoektocht gaande naar de 9-jarige blindengeleidehond Chloe. De hond raakte aan het begin van de avond vermist bij haar woning in de buurt van de Frans van Mierisstraat.

De hond is vermoedelijk bij het in- en uitlopen van kleine kinderen via de voordeur het huis uit geglipt.

Trainers van KNGF zijn onderweg naar Leiden om naar de hond te zoeken. Mocht je de hond zien, dan kan je hem 'gewoon' benaderen, zegt een werknemer van KNGF. 'De hond is heel sociaal en vriendelijk, dus ze zal zeker contact maken.' LEES OOK: Eerste Witte Anjer Prijs naar trainer buddyhonden voor PTSS'ers



Mensen die Chloe hebben gezien kunnen bellen naar 020 496 9333 (optie 2 kiezen)