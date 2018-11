Intieme ontmoetingen met beeldend kunstenaar in Gemeentemuseum

DEN HAAG - In het Haagse Gemeentemuseum houdt beeldend kunstenaar David Bade sinds zondag zijn atelier. Terwijl hij gesprekken voert met het publiek, werkt hij ook aan een nieuw werk. Calimero 5, zoals het heet, wordt later toegevoegd aan de museumcollectie. Daarnaast kunnen de bezoekers een door Bade getekend portret laten maken. Opmerkelijk aan het project is dat met de opbrengst de aanschaf van het nieuwe kunstwerk mede wordt gefinancierd.

En dat is niet het enige wat opmerkelijk is. Voordat Bade aan het portret begint, laat hij zich eerst inspireren door het gesprek aan te gaan met de bezoekers. En dat levert vaak onverwachte, openhartige gesprekken op. Uiteraard gaat het daarbij over kunst, maar ook filosofische onderwerpen worden niet geschuwd. De liefde passeert ook zeer regelmatig.

Zo vertelt Sabrina Meloni op de sofa van David Bade bijvoorbeeld uit zichzelf dat ze op Tinder zit. Het gaat zelfs ook over een al dan niet mogelijke kinderwens. Kortom, best wel intiem: 'Ja, het was een heel intiem gesprek. Maar ik ben dan ook heel erg benieuwd of ik mijzelf dan straks herken in het portret. Dat vind ik wel interessant,' zegt Meloni.



Participatie en contact

Deze manier van werken past heel goed bij de werkwijze van David Bade. Participatie en contact zijn heel belangrijk voor hem. Het maken van kunst is dan ook zijn redding geweest: 'Misschien zou ik anders wel echt de kluts kwijt raken. Want ik denk niet dat ik op een andere manier kan functioneren. Niet meer. Het maken, het verbeelden is heel fijn om te doen.'

Het mooie van dit project is dat je niet alleen het kunstwerk tot stand ziet komen, maar dat je als bezoeker ook deelgenoot wordt. En dat kan nog tot en met 9 december in de Erezaal van het Gemeentemuseum. Want daar is David Bade de komende periode nog live aan het werk te zien.

