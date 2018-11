West Wekker: Frank vliegt boven Scheveningen en oplichting door slotenmakers

REGIO - Goedemorgen! Opgelicht door een slotenmaker? Dan zijn wij naar jou op zoek. Wij hopen er binnenkort meer aandacht aan te besteden. En vliegfanaat Frank van Houten maakt zich klaar voor de Scheveningen Light Air Show. Hij is de enige Nederlandse piloot die meevliegt. Dit is de West Wekker!

Wat kan je vandaag verwachten:



De 200ste verjaardag van de badplaats Scheveningen krijgt eind dit jaar een spectaculaire afsluiter: de Scheveningen Light Air Show. Tijdens deze luchtshow zullen vliegtuigen rondtollen boven zee en vuurwerk afschieten. Vliegfanaat Frank van Houten is de enige Nederlandse piloot die meevliegt en hij laat ons vandaag zien hoe hij zich voorbereidt op deze bijzondere dag.

In het Haags Gemeentemuseum houdt beeldend kunstenaar David Bade sinds zondag zijn atelier. Terwijl hij gesprekken voert met het publiek, werkt hij ook aan een nieuw werk. Calimero 5, zoals het heet, wordt later toegevoegd aan de museumcollectie. Daarnaast kunnen de bezoekers een door Bade getekend portret laten maken. Opmerkelijk aan het project is dat met de opbrengst de aanschaf van het nieuwe kunstwerk mede wordt gefinancierd.

Stichting Slimme Boefjes verkeert in zwaar weer. De stichting maakt pakketten voor zwangere vrouwen die het financieel moeilijk hebben. Jaarlijks worden zo'n 200 vrouwen geholpen met de pakketten, maar daar lijkt een eind aan te komen omdat de stichting te weinig sponsoren heeft. Wij gaan vandaag langs bij de stichting.

het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat (mot)regen. Het wordt zo'n 8 graden.[Image: https://storage-w.rgcdn.nl/weather/modules_weer_kaart0.png?time=2018-11-27-09-56-21]

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je nog even weten:



We zijn op zoek naar mensen die zijn opgelicht door een slotenmaker. Ondanks het feit dat tv-programma's zoals Opgelicht al een tijdje waarschuwen voor 'foute' slotenmakers, trappen er toch nog steeds mensen in. Ze bellen een slotenmaker van een website die bovenkomt op een internetzoekmachine en er betrouwbaar uitziet. Als de slotenmaker dan op komt dagen, blijkt deze vaak veel meer te berekenen dan de bedoeling was en gaat het er in sommige gevallen zelfs agressief aan toe. Woon jij in ons uitzendgebied, heb je dat meegemaakt en wil je erover vertellen? Laat ons dat dan weten en stuur een e-mail via deze link. We hopen binnenkort meer aandacht aan dit onderwerp te kunnen besteden.

Docenten voelen zich steeds minder veilig op school. Vooral docenten op de praktische vmbo-scholen zeggen bovengemiddeld vaak incidenten mee te maken. Dat blijkt uit een onderzoek naar sociale veiligheid, dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies en het AD onder ruim 1100 docenten.

De grote verzekeraar CZ stopt in 2019 met het vergoeden van enkele alternatieve therapieën in de aanvullende zorgverzekering omdat uit onderzoek blijkt dat hun verzekerde klanten die ’belachelijk’ vinden. Dat schrijft De Telegraaf. Behandelingen als reïncarnatietherapie, ayurvedische geneeskunde en craniosacraal therapie zijn niet langer terug te vinden in het aanvullende pakket.

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. In deze aflevering gaat Lynn langs bij Museum De Voorde in Zoetermeer. Het museum opent volgend jaar pas de deuren, maar Lynn mag alvast een kijkje nemen in deze opvolger van het Stadsmuseum. De Verborgen Museumschatten worden opgediept uit het depot en hebben allemaal betrekking op de lifestyle van Nederlanders in de periode 1945 tot nu.

Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten' te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben. Via een deskundige taxateur van het Venduehuis komen zij de achtergrond en de waarde van hun dierbare object te weten. In deze aflevering gaan we langs bij Sandra. Ze heeft een glas in lood-raam, afkomstig uit het pand waar ze is geboren en jaren heeft gewoond. Inmiddels woont ze daar niet meer, maar het raam heeft ze nog steeds! Heeft ze een waardevol stuk in huis? Of is het niet meer dan een mooie herinnering?

We wensen je een fijne woensdag!