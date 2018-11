Deel dit artikel:













Steekpartij in Haagse woning Ambulance | Foto: ANP

DEN HAAG - Bij een steekpartij in een woning aan de Rijswijkseweg in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon gewond geraakt. Volgens ooggetuigen is het slachtoffer een man.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plekke nagekeken. Over het motief van de steekpartij is niets bekend.