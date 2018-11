Deel dit artikel:













Ravage in Zoetermeer nadat auto uit de bocht vliegt Foto: Regio15

ZOETERMEER - In de Muzieklaan in Zoetermeer is dinsdagavond een auto uit de bocht gevlogen. De bestuurder van de wagen ramde eerst een betonblok en daarna de paal van een verkeersbord.

Ter hoogte van de Bessie Smithrode kwam de auto tot stilstand. Volgens omstanders zijn de twee inzittenden in een ambulance nagekeken, maar zij hoefden niet naar een ziekenhuis. De zwaar beschadigde auto is later door een berger meegenomen.