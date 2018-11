'Deze verhalen mogen niet verloren gaan', duo schrijft boek over Scheveningse straat

DEN HAAG - Je straat zó bijzonder vinden, dat je er een boek over schrijft. Dat deden Cees Fieret en Jim van Huizen samen met nog drie bewoners over de Dirk Hoogenraadstraat op Scheveningen. Die straat loopt van de Havenkade naar het Circustheater en is er één met veel monumentale huizen.

'Tijdens het laatste straatfeest stond ik te praten met een bovenbuurvrouw van me, mevrouw Van Ham', vertelt Van Huizen. 'Zij is een wat oudere medebewoonster van deze straat. Die begon, nadat we een paar glaasjes wijn hadden gedronken te praten over de straat en hoe het hier vroeger was. Dat waren fan-tas-tische verhalen!'

En dat ging steeds verder, vertelt Van Huizen: 'Gaandeweg kwamen er steeds meer oud-Scheveningers en oud-bewoners van de Dirk Hoogenraadstraat bij ons staan en die begonnen ook oude verhalen op te vissen. Ik stond ervan te kijken, ik vond het onwijs mooi en realiseerde me dat je dit niet verloren mag laten gaan. Op dat moment heb ik besloten er een boek over te schrijven.'



Grote diversiteit

De straat spreekt verder tot de verbeelding vanwege de stemmige oude panden die er staan, in verschillende stijlen. 'Rechts zie je een stukje van de typische 'badhuisstijl'. Met houten veranda's en inpandige balkons', wijst Jim. 'Aan de overkant zie je bijvoorbeeld huizen in de Renaissance-stijl.'

'Maar de mensen die er wonen, maken echt het verschil', benadrukt Fieret. 'Er is hier een grote diversiteit, je hebt hier mensen die werken in verschillende branches. Mensen die hun eigen bedrijf hebben, mensen die met pensioen zijn... van allerlei pluimage. Van hoog tot laag, eigenlijk.'



Uitverkocht

En dat gaat goed met elkaar om. 'Elke dag kom je elkaar weer tegen en zeg je elkaar goedendag. Iets dat eigenlijk heel normaal is, maar wat in sommige delen van het land niet meer gebeurt. Elkaar helpen als er wat is... het is gewoon een hele relaxte buurt en daar geniet ik van.'

Het boek over de Dirk Hoogenraadstraat slaat aan. 'Volgens mij zijn bijna alle boeken uitverkocht', vertelt Fieret. 'Er komt een tweede druk aan', vult Van Huizen aan. 'Omdat er nog steeds vraag naar is. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op Dirkhoogenraadstraat.nl.



Snackbar

'Je moet dit boek aanschaffen vanwege de persoonlijke verhalen die erin staan', vertelt Van Huizen. 'Van vroeger en nu, geweldig beschreven.'

Een aanrader is volgens hem het verhaal van Sjaak Wassenaar, over de geschiedenis van Wassenaar Snacks. Daar stond vroeger met regelmaat een glaszetter voor de deur. Het gevolg van bezoekjes van mensen van een clubhuis op de hoek. 'Daar werd het nodige genuttigd. Bij ons in de zaak werd dan iets gegeten0. Die mensen waren rumoerig, uitbundig', vertelt Wassenaar. 'Mijn broer was erg strikt en dat viel niet altijd in goede aarde... Dat was een roerige periode. Maar inmiddels is dit afgezwakt hoor, is er meer respect.'