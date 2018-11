Dit moet je weten over de Scheveningen Light Air Show dit weekend

DEN HAAG - Loopings, kurkentrekkers en een hoop vuurwerk boven Scheveningen komende zaterdag. Tijdens de Scheveningen Light Air Show op 1 december is er boven zee een heuse vliegtuigshow met vuurwerk te zien. Wij hebben alles wat je over het evenement moet weten op een rijtje gezet.

Wie, wat, waar en hoe laat?

De Scheveningen Light Air Show is het beste te zien vanaf het strand. Omdat het laag water is, is er daar volgens de organisatie veel ruimte om te staan. De show wordt over zeshonderd meter gehouden met als middelpunt Paviljoen de Witte.

De show begint zaterdag om 16.25 uur. Dat is rond zonsondergang, zodat het spektakel nog beter te zien is. De show duurt ongeveer een uur.



Wat gaan we precies zien in dat uur?

Het programma van de Scheveningen Light Air Show bestaat uit vijf acts. Eerst doet Vliegclub Rotterdam een formatievlucht zonder vuurwerk als 'warming-up'. Daarna is het de beurt aan 'Otto, the Helicopter', een helikopter uitgerust met vuurwerk en rookeffecten.

De volgende act is Frank van Houten van Dutch Rush Aarobatics, de enige piloot van Nederlandse bodem die pyrotechnische shows geeft. De vierde act is de Zweed Johan Gustafsson, tweevoudig wereldkampioen aerobatic zweefvliegen. De finale wordt verzorgd door het Britse AeroSPARX: een team dat luchtstunts uithaalt én daarbij vuurwerk afsteket.

Bekijk ook de eerdere reportage van Omroep West voor een impressie van de show. Tekst loopt door onder video.



Weersomstandigheden

Het evenement is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het slecht weer wordt, kan het verplaatst worden naar zondag 2 december. Als het weer ook zondag niet goed genoeg is om te vliegen, wordt het evenement afgelast.

De weersverwachting voor dit weekend is volgens Omroep West-weerman Huub Mizee op dit moment wisselvallig. Er wordt regen verwacht en aan de kust kan het tot windkracht 5 zijn. Het is nog even afwachten hoe het weer er op de dag zelf uitziet en of dat goed genoeg is.



Bereikbaarheid

De HTM houdt dit weekend rekening met mogelijke extra drukte, laat een woordvoerder weten. Als het erg druk is, kunnen er extra trams en bussen worden ingezet tussen 16.00 en 19.00 uur.

Zover bekend zijn er dit weekend geen wegafsluitingen rondom het evenement.

