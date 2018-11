Veel haken en ogen aan een vuurwerkvrij Leiden

LEIDEN - Een vuurwerkvrij Leiden: als het aan een meerderheid van de Leidse politieke partijen ligt, is dat over ruim een jaar het geval. Maar ondanks dat het inmiddels juridisch mogelijk is een vuurwerkverbod voor de hele stad uit te vaardigen, zitten er volgens burgemeester Henri Lenferink nogal wat haken en ogen aan zo'n verbod.

Het is bijvoorbeeld de vraag hoe zo'n verbod gehandhaafd gaat worden. Daar maakte Joost Bleijie, fractievoorzitter van oppositiepartij CDA zich eerder al zorgen om: 'Het is geen goed idee de politie hiermee op te zadelen. Die gaan we dan tijdens een al heel druk moment in het jaar de stad in sturen om allerlei dingen te handhaven. Inclusief een vuurwerkverbod. Daar hebben ze nu de capaciteit niet voor.'

Ook is het de vraag of het probleem niet doorgeschoven wordt naar de buurgemeenten, want de kans is groot dat Leidenaren dan net over de grens vuurwerk gaan afsteken. Daarnaast moet antwoord gegeven worden op de vraag wat de gemeente gaat doen met de verkooppunten in de stad.



Kosten

Op korte termijn een vuurwerkverbod instellen, brengt de nodige kosten met zich mee. Het college wijst daarbij op de ambtelijke voorbereidingskosten, kosten verbonden aan communicatie, kosten voor extra handhavingscapaciteit en mogelijke compensatie voor mensen die nadeel hebben bij het verbod.

Dat weegt volgens voorstander van het vuurwerkverbod Martine van Schaik (Partij voor de Dieren) niet op tegen de kosten die gemaakt worden voor het herstellen van schade. 'Dat kost ieder jaar ook tienduizenden euro's. Ook zijn er onherstelbare kosten wanneer iemand gewond raakt. Een vuurwerkverbod te duur? Vraag dat maar aan iemand die zijn hand kwijt is,' zegt Van Schaik.



Landelijke regelgeving afwachten

Het college wil dan ook voorlopig doorgaan met het huidige beleid: het aanwijzen van bepaalde vuurwerkvrije gebieden zoals de gemeentelijke parken. Op het moment dat landelijke regelgeving wordt aangepast, wil het college de discussie over een vuurwerkverbod opnieuw starten.

Die landelijke regelgeving is namelijk in beweging. Door een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Daarin wordt de regering gevraagd om bevoegdheid te geven aan gemeenten om een gemeente geheel vuurwerkvrij te maken. Dat duurt volgens Van Schaik (Partij voor de Dieren) te lang. 'Met wachten red je de wereld niet. Het liefst zien we een landelijk verbod, maar minister Ferd Grapperhaus durft dat niet aan. We moeten als Leiden dan het goede voorbeeld geven.'



Laatste keer vuurwerk?

Het zou echter zo maar kunnen zijn dat aankomende jaarwisseling de laatste is waarbij consumenten in Leiden vuurwerk mogen afsteken. Het is namelijk aan de gemeenteraad om een keuze te maken over de jaarwisseling 2019-2020.

LEES OOK: Weg vrijgemaakt voor een vuurwerkvrij oud en nieuw in Leiden.