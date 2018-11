Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Steekpartij Den Haag in 'familiesfeer', slachtoffer weer uit ziekenhuis De steekpartij was in een huis aan de Rijswijkseweg in Den Haag. Foto: District8

RIJSWIJK - Bij de steekpartij in een huis aan de Rijswijkseweg in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een 35-jarige Hagenaar gewond geraakt. Volgens de politie speelde het incident zich af 'in de familiesfeer'.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en inmiddels weer thuis. Een 33-jarige man uit Den Haag, die na de steekpartij als verdachte werd aangehouden, zit nog steeds vast voor verhoor.