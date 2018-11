Geen babypakketten meer voor arme zwangere vrouwen

DEN HAAG - 'Ik word er gewoon verdrietig van. Dit mag toch gewoon niet stoppen?' Voor vrijwilligers van de Haagse stichting Slimme Boefjes is het een pijnlijk besluit. De stichting die babypakketten maakt voor arme, zwangere vrouwen moet noodgedwongen stoppen omdat ze niet genoeg sponsors kan vinden.

'Lange broekjes, korte broekjes, een kruik en dekentjes', vrijwilliger Joke Brussee is druk bezig om de laatste babypakketten te maken. 'Zo gaan we de doos leuk etaleren, zodat die leuk open gemaakt wordt en de moeder gelijk denkt: 'o wat ziet dat er geweldig uit'.'

De stichting heeft een dependance in Den Haag en in Rotterdam. Jaarlijks helpt Slimme Boefjes zo’n 2000 zwangere vrouwen uit heel Nederland. Vrouwen krijgen alleen een pakket als ze kunnen aantonen dat ze het financieel zwaar hebben. Ze hebben een verwijzing nodig van verloskundigen of van artsen, of ze moeten aantonen dat ze een uitkering krijgen.





Half jaar

Een pakket ter waarde van 500 euro bestaat uit dekens, kleertjes, een kruik en speeltjes. Met zo'n babypakket kan een moeder in ieder geval een half jaar vooruit. 'Je gunt ieder kind een hele goede start. Die hebben mijn kinderen gehad, en dat gun je iedereen in Nederland', vertelt vrijwilliger Rixt Korenhof.





Maar door een gebrek aan sponsors krijgt de stichting niet genoeg geld meer binnen om pakketten te maken. De stichting is de afgelopen jaren zo gegroeid dat het aantal aanvragen te groot is geworden. De groei leidt nu tot de ondergang.

Concurrentie goede doelen

'Er is alles aan gedaan door het bestuur om sponsors te vinden, maar dat is in deze tijd heel moeilijk', legt Korenhof uit. 'Natuurlijk, er zijn heel veel dingen nodig, zoals ouderenzorg, en dat is moeilijk, omdat er zoveel mensen zijn die hulp nodig hebben. Maar dit is het begin van een nieuw leven', benadrukt Brussee.

Tot 1 februari gaat de stichting door met het afhandelen van de bestellingen. Toch hopen de vrijwilligers dat ze alsnog een doorstart kunnen maken. Brussee: 'Ik word er verdrietig van. Dit mag toch gewoon niet stoppen?'