Politie: arrestatie Rijswijk inderdaad voor moord Belgische zakenman Arrestatie Banjostraat Rijswijk | Foto: Regio15

RIJSWIJK - De arrestatie van een man in de Banjostraat in Rijswijk had te maken met de moord op een Belgische zakenman in Spijkenisse. De 31-jarige Hagenaar werd dinsdagochtend door een arrestatieteam aangehouden in het huis van een vriend.

De politie liet dinsdagmiddag al weten dat er opnieuw iemand uit Den Haag was gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op Stefaan Bogaerts. Maar een woordvoerder kon toen nog niet bevestigen of dat ook de aanhouding in de Rijswijkse Banjostraat was. Het slachtoffer, de 55-jarige Stefaan Bogaerts, werd in september vorig jaar doodgeschoten toen hij zijn auto parkeerde in Spijkenisse. Volgens de politie werd hij daar opgewacht en vrijwel meteen onder vuur genomen. De liquidatie was in de buurt van een café, waar veel leden van motorclub Caloh Wagoh kwamen.

Criminele organisatie Eerder werd in deze zaak al een Hagenaar van 47 aangehouden. Hij zit nog steeds vast. Volgens de politie zijn beide verdachten lid van de motorclub, die door het Openbaar Ministerie (OM) wordt gezien als criminele organisatie. LEES OOK: Kopstukken van motorclub Caloh Wagoh verdacht van betrokkenheid bij liquidatie