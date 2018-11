Drie bekende pianisten gaan Kurhaus verlichten

DEN HAAG - Lichten projecteren op een gebouw door het spelen op een piano, dat kan al een aantal weken bij het Kurhaus. Zolang er gespeeld wordt, worden er lichtcomposities en animaties op het gebouw geprojecteerd. Volgende week gaan de drie bekende pianisten Jan Vayne, Wibi Soerjadi en Cor Bakker achter de toetsen zitten. Dan is namelijk het slotweekend van The Hague Highlights, waarvan de lichtshow deel uit maakt.

The Hague Highlights is onderdeel van het Feest aan Zee. Zakelijk leider van dit feest, Annemarie Goedvolk, is erg blij met de komst van de drie bekende pianisten naar Scheveningen. 'Het bespelen van de installatie is voor hen ook uniek. Het is een feestelijke afsluiter van vijftien avonden videoprojecties.' De piano staat in een glazen container voor het Kurhaus.

Jan Vayne speelt op donderdag 6 december van 19.00 tot 20.00 uur. Wibi Soerjadi op vrijdag 7 december van 20.00 tot 20.40 uur en Cor Bakker speelt op de slotavond, zaterdag 8 december van 20.00 tot 20.30 uur en van 21.00 uur tot 21.30 uur. De optredens zijn gratis te bezoeken.

LEES OOK: Bezoekers van Scheveningen kunnen Kurhaus 'inkleuren' met piano.



Keys of Light

Sinds begin november staat de interactieve pianoinstallatie Keys of Light op Scheveningen. Bedenker van het geheel is Mo Assam. Hij werkt bij een groot ontwerpbureau dat onder meer lichtshows ontwerpt. De 'interactieve lichtshow', zoals hij het zelf noemt, was volgens Assam eerder dit jaar een groot succes over de landsgrenzen.