Door afwijken van de wet: bouw duizenden huizen in onze buurt veel dichterbij De oude Caballerofabriek op De Binckhorst in Den Haag. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De bouw van vele duizenden woningen in de regio is mogelijk gemaakt door af te wijken van de gebruikelijke wet- en regelgeving. Het gaat onder meer om bouwprojecten in de Binckhorst in Den Haag, Schieoevers Noord in Delft, Klein Plaspoelpolder in Leidschendam-Voorburg en Koudasfalt in Gouda.

De gebieden gaan vallen onder de Crisis- en Herstelwet, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekend. Daardoor kunnen de gemeenten waarin de gebieden liggen een 'bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte', zoals het officieel heet, gaan gebruiken. Die zijn globaler dan de huidige bestemmingsplannen. Het idee is dat gemeenten daardoor sneller en flexibeler inspringen op initiatieven om woningbouw te realiseren. Het betekent verder dat in één plan alle regels worden opgenomen, dus ook op het gebied van duurzaamheid en milieu. Zo weten alle betrokkenen direct waaraan ze toe zijn. Dat zou ook als voordeel moeten hebben dat er sneller kan worden gebouwd.

Twintig projecten Minister Kasja Ollengren (D66, Binnenlandse Zaken) wees vandaag twintig projecten in heel Nederland aan die onder de nieuwe regels gaan vallen. Daardoor zou het mogelijk zijn om in totaal 10.000 nieuwe woningen te bouwen. Volgens het ministerie kunnen 'met het wegnemen van belemmeringen' projecten eerder van de grond komen. Een daarvan is de bouw van minimaal 5000 woningen op het voormalig bedrijventerrein de Binckhorst. De gemeente Den Haag kan op basis van het vandaag genomen besluit nu hiervoor het bestemmingsplan vaststellen.

Wonen, werken en recreëren In Delft moet het bedrijventerrein Schieoevers Noord worden omgevormd tot een gemengd gebied met wonen, werken en recreëren. Onder de Crisis- en Herstelwet kan nu tijdelijk worden afgeweken van geluidsnormen waardoor plannen eerder tot uitvoering komen. In Leidschendam-Voorburg krijgt de woningbouw in het kantoren- en bedrijvengebied Klein Plaspoelpolder een stimulans door een meer flexibel bestemmingsplan, aldus het departement. In Gouda komt een burgerinitiatief om op het voormalige terrein van de asfaltfabriek nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken dichterbij. Het oude industriegebied aan de Gouderaksedijk moet een plek worden waar kan worden gewoond en waar ruimte is voor werkplaatsen voor verschillende ambachten, stadslandbouw, evenementen, culturele en sportieve activiteiten en horeca. 'De transformatie van het terrein leidt tot nieuwe gebruikers en activiteiten. Dit zal de binnenstad gaan versterken en de stad aantrekkelijker maken voor bezoekers,' aldus de minister.