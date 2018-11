Zoetermeerse tiener langer vast voor schietpoging Delft

DELFT - De 17-jarige Zoetermeerder die betrokken zou zijn geweest bij een incident met een wapen in het centrum van Delft, blijft nog zeker dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van 'betrokkenheid bij een poging tot schieten' op een coffeeshop in Delft.

De tiener werd vorige maand door een arrestatieteam aangehouden in een winkelcentrum in Zoetermeer. Ook werden op twee plekken doorzoekingen gedaan. Over de precieze betrokkenheid van de jongen bij de zaak doen de politie en het OM geen uitspraken.

Op maandag 8 oktober probeerden twee personen te schieten op een coffeeshop in de Delftse Breestraat. De verdachten werden betrapt en beschoten door een politieagent. Een van hen was een 18-jarige man uit Zoetermeer, die later in een ziekenhuis overleed aan de gevolgen van een schotwond. Of de andere verdachte zijn 17-jarige plaatsgenoot was, is niet duidelijk.



Derde verdachte

In het onderzoek naar het incident werd eerder ook al een Zoetermeerder van 21 aangehouden. Het OM denkt dat hij mogelijk een vluchtauto heeft bestuurd na de schietpoging op de coffeeshop in de Breestraat in Delft.

LEES OOK: Geweld in Delft: dit gebeurde de afgelopen maanden