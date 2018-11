Honderdste geboortedag Zangeres Zonder Naam in Leiden gevierd met gedenkjaar

LEIDEN - In 2019 is het honderd jaar geleden dat de Mary Servaes-Beij, beter bekend als de Zangeres Zonder Naam, in Leiden werd geboren. Op 5 augustus 1919 om precies te zijn. Dat gaat gevierd worden door allerlei evenementen in de stad. 'Anno 2019 heeft ze nog genoeg zeggenskracht en dat willen wij laten zien,' zegt Frank van Leeuwen van evenementenbureau ProKwadraat, het bureau dat allerlei festiviteiten ten ere van de Zangeres Zonder Naam organiseert. 'Een dochter van Leiden die zoveel successen heeft gekend in Nederland mag gewoon niet vergeten worden.'

De Zangeres Zonder Naam werd in Leiden geboren en had een ongelukkige jeugd. Die verwerkte ze later in haar liedjes. Haar bekendste nummers waren 'Mexico' en 'Ach vaderlief'. Ze overleed op 79-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Het herdenkingsjaar trapt op 10 februari, af in de Leidse Schouwburg.

'Dan is er een aantal artiesten dat haar nummers zingt, afgewisseld met stukjes theater,' zegt Van Leeuwen die ook denkt aan dingen als een speciaal gebrouwen bier voor Mary Servaes-Beij.



Ook op draaiorgels

Vervolgens is er 7 april het festival Verhalen van de Stad, dan spelen verschillende groepjes acteurs vier scènes die gebaseerd zijn op een liedje van de Zangeres Zonder Naam. 'De inhoud van een liedje wordt nagespeeld op een plek die daar bij past,' zegt Van Leeuwen.

Diezelfde dag is het Leidse Draaiorgeldag en dan spelen de orgelmannen allerlei nummers van de Zangeres zonder Naam.



Geboortedag

Haar geboortedag, 5 augustus, is natuurlijk een belangrijke dag in het herdenkingsjaar, alleen is het nog onduidelijk hoe dat gevierd gaat worden. 'Daar moeten we iets mee,' vertelt Van Leeuwen.

'Wat precies weten we nog niet. We denken aan een passende onthulling van iets wat herinnert aan de in Leiden geboren zangeres. Maar dat staat nog helemaal open.'



Samen met de stad

Van Leeuwen hoopt de stad bij het herdenkingsjaar te betrekken. Zelf organiseert hij met zijn evenementenbureau al een aantal jaar het Leids Festival van het Levenslied, waarbij de Mary Beij-bokaal wordt uitgereikd. 'Dat is natuurlijk al een eerbetoon, maar we willen ook dat andere organisaties aanhaken.' Het hoogtepunt is volgens Van Leeuwen dan ook de finale van het Leids Festival van het Levenslied op 30 november 2019.

'Andere ideeën over hoe het gedenkjaar eruit moet zien, zijn meer dan welkom. Er zijn al een aantal organisaties, zoals het Leidse Hout theater en het Leidse Amateurkunstfestival, die er ook aandacht aan willen besteden.'

Cultureel erfgoed





Mary Beij heeft miljoenen platen verkocht en daarin het lief en leed bezongen. 'Ze heeft heel veel betekend voor mensen, maar langzamerhand dreigt dat culturele erfgoed en de muziek uit die tijd een beetje weg te zakken,' vreest Van Leeuwen.

'Dat vinden wij jammer en willen we hiermee tegengaan.'